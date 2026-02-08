María Vázquez marca tendencia con su look folk chic de impronta artesanal

María Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las figuras más elegantes y coherentes del universo fashion local. Fiel a un estilo que combina sofisticación, naturalidad y una fuerte conexión con lo artesanal, la modelo y empresaria impactó con un look folk chic que destaca por su identidad y su estética atemporal.

El look folk chic de María Vázquez

A través de sus redes sociales, María Vázquez se dejó ver con un look tan novedoso como elegante. Se trata de un vestido largo de silueta recta y espíritu bohemio, confeccionado en una base clara que realza los bordados en tonos rojizos y terracota. Los motivos, de inspiración folk, remiten a escenas y símbolos tradicionales, aportando carácter y profundidad visual a la prenda. El diseño, de mangas largas y escote en V, logra un equilibrio perfecto entre elegancia y frescura, dos rasgos que definen su estilo personal.

María Vázquez. / Instagram / Sol Levinas Photography

La impronta artesanal del vestido es la gran protagonista del look. Cada detalle parece pensado para poner en valor el trabajo manual y la dedicación detrás de la pieza, una elección que se aleja de las tendencias fugaces y apuesta por una moda más consciente y duradera. María vuelve a dejar en claro su afinidad con prendas que cuentan una historia y que trascienden las temporadas.

El estilismo se completa con un beauty look sutil y natural. El pelo suelto, con ondas suaves y movimiento, refuerza el aire relajado del conjunto, mientras que el maquillaje acompaña con una piel luminosa y rasgos apenas destacados, sin excesos. Todo suma a una estética armónica y sofisticada, donde nada compite con el vestido.

El entorno elegido potencia aún más la propuesta. La madera, los tonos cálidos y el clima rústico dialogan a la perfección con el espíritu folk del look, creando una escena que remite al campo y a lo artesanal, pero reinterpretado desde una mirada moderna y elegante.

El look folk chic de María Vázquez / Instagram / Sol Levinas Photography.

Con este look folk chic de impronta artesanal, María Vázquez reafirma su lugar como referente de estilo y deja claro el excelente momento que pasa en lo profesional. Su elección no solo inspira, sino que también invita a repensar la moda desde un lugar más auténtico, donde la elegancia se construye a partir de la identidad, los materiales nobles y el respeto por el trabajo hecho a mano.