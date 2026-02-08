Horóscopo semanal del 8 al 13 de febrero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 8 al 13 de febrero del 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Diablo

Aries, esta semana las cartas te piden máxima atención a tu entorno. No todos los que te rodean tienen buenas intenciones y es clave que te manejes con bajo perfil, discreción y estrategia. Será una semana intensa, con mucho trabajo y movimientos laborales importantes. Tu mejor día será el 11 de febrero, ideal para reuniones, cambios de puesto y la llegada de un dinero extra inesperado.

Salud: Cuidado con el insomnio y los problemas digestivos. Evitá cenar pesado y sumá caminatas al aire libre para descargar tensiones.

Cuidado con el insomnio y los problemas digestivos. Evitá cenar pesado y sumá caminatas al aire libre para descargar tensiones. Consejo: El 11 de febrero se recomienda cortarte el cabello, usar perfume, agua bendita o llevar un listón rojo en la muñeca o tobillo izquierdo para protección energética. Es momento de cambiar lo que ya no te hace bien.

El 11 de febrero se recomienda cortarte el cabello, usar perfume, agua bendita o llevar un listón rojo en la muñeca o tobillo izquierdo para protección energética. Es momento de cambiar lo que ya no te hace bien. Números de la suerte: 03, 34 y 65 (tres golpes de suerte).

03, 34 y 65 (tres golpes de suerte). Colores: Rojo y blanco.

Rojo y blanco. Amor: Amores del pasado intentarán reaparecer por San Valentín, pero no es momento de volver atrás. Nuevas conexiones con Cáncer, Leo y Capricornio traerán ilusión y sorpresas, incluso un regalo inesperado.

Amores del pasado intentarán reaparecer por San Valentín, pero no es momento de volver atrás. Nuevas conexiones con traerán ilusión y sorpresas, incluso un regalo inesperado. Recomendación: Las cartas (siete de espadas) anuncian resolución favorable de temas legales, juicios o asuntos migratorios. Definí tu propósito para este año y dejá atrás culpas, excesos y personas que no suman.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Tauro, entrás en una etapa de crecimiento y ascenso. La Rueda de la Fortuna indica que lo que sembraste empieza a dar frutos. Tu mejor día será el 12 de febrero, ideal para reuniones laborales, acuerdos importantes y resolver conflictos del pasado. Se activa la abundancia y llegan oportunidades que no debés desaprovechar.

Salud: Cuidá el estómago, el intestino y la alimentación. Bajá el consumo de harinas y azúcares, tomá más agua y retomá hábitos saludables.

Cuidá el estómago, el intestino y la alimentación. Bajá el consumo de harinas y azúcares, tomá más agua y retomá hábitos saludables. Consejo: Pensá en construir patrimonio: casa, departamento o local propio. No cargues con responsabilidades ajenas ni tomes decisiones solo desde el corazón; usá la razón.

Pensá en construir patrimonio: casa, departamento o local propio. No cargues con responsabilidades ajenas ni tomes decisiones solo desde el corazón; usá la razón. Números de la suerte: 07, 43 y 74.

07, 43 y 74. Colores: Blanco y negro.

Blanco y negro. Amor: Semana ideal para compromisos firmes. Compatibilidad con Libra, Capricornio y Virgo . Si organizás un evento importante, solo estará la gente que realmente te valora.

Semana ideal para compromisos firmes. Compatibilidad con . Si organizás un evento importante, solo estará la gente que realmente te valora. Recomendación: Las cartas (siete de oros) anuncian dinero extra y crecimiento laboral. Buen momento para emprender un negocio propio, cambiar el celular, comprar un auto o empezar inversiones.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Mago

Géminis, el Mago confirma que todo lo que pidas puede cumplirse. Estás en una etapa de abundancia y expansión, pero es fundamental que te alejes de chismes, intrigas y personas envidiosas. Tu mejor día será el 9 de febrero , con propuestas laborales, ascensos y mejoras económicas.

, con propuestas laborales, ascensos y mejoras económicas. Salud: Atención a la vista, garganta y defensas bajas. Sumá cítricos, descansá mejor y cuidate de los cambios de clima.

Atención a la vista, garganta y defensas bajas. Sumá cítricos, descansá mejor y cuidate de los cambios de clima. Consejo: No cuentes tus planes antes de tiempo. Usá agua bendita, rezá y llevá una cadenita de plata con dije de oro como protección energética.

No cuentes tus planes antes de tiempo. Usá agua bendita, rezá y llevá una cadenita de plata con dije de oro como protección energética. Números de la suerte: 11, 18 y 26 (cuatro golpes de suerte).

11, 18 y 26 (cuatro golpes de suerte). Colores: Amarillo y naranja.

Amarillo y naranja. Amor: Compatibilidad con Aries, Libra y Acuario . El amor verdadero aparece cuando soltás lo que ya no va. Planes románticos simples —cena, cine o paseo— serán clave.

Compatibilidad con . El amor verdadero aparece cuando soltás lo que ya no va. Planes románticos simples —cena, cine o paseo— serán clave. Recomendación: Las cartas (cinco de espadas) indican que serás pilar de apoyo para un familiar. También se activan negocios propios vinculados a maquillaje, ropa o calzado. Soltar el pasado será el verdadero triunfo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Sol

Cáncer, esta semana brillas más que nunca. Es el momento de lograr estabilidad y crecimiento en todos los sentidos. Estás solucionando problemas que venías arrastrando desde hace tiempo: legales, familiares y de salud. No tengas miedo a los nuevos retos ni al qué dirán. Estás en una etapa de avance real y concreto. Será una semana muy agitada, con mucho trabajo, firmas de contratos y revisión de proyectos, por lo que es clave administrar bien tu tiempo. Tu mejor día será el 13 de febrero, cuando todas las energías positivas se alinean a tu favor.

Salud: Cuidado con los riñones, la espalda baja y posibles torceduras. Evitá los excesos, tomá más agua y líquidos, y mantené un equilibrio: ni extremos en ejercicio ni en alimentación.

Cuidado con los riñones, la espalda baja y posibles torceduras. Evitá los excesos, tomá más agua y líquidos, y mantené un equilibrio: ni extremos en ejercicio ni en alimentación. Consejo: Prendé una veladora blanca o roja, rezale al arcángel Miguel y usá perfume de sándalo. Llevar un pedacito de canela en la bolsa te ayudará a atraer abundancia y cortar malas vibras.

Prendé una veladora blanca o roja, rezale al arcángel Miguel y usá perfume de sándalo. Llevar un pedacito de canela en la bolsa te ayudará a atraer abundancia y cortar malas vibras. Números de la suerte: 02, 07 y 23.

02, 07 y 23. Amor: Prohibido volver con amores del pasado. Dale espacio a tu pareja y dejá de querer controlarlo todo. Compatibilidad fuerte con Capricornio, Piscis y Escorpión .

Prohibido volver con amores del pasado. Dale espacio a tu pareja y dejá de querer controlarlo todo. Compatibilidad fuerte con . Recomendación: Vestite mejor, comprate ropa y un perfume que te guste. No prestes dinero. Las cartas marcan la importancia de hacerte notar y priorizar tu felicidad. Dos de espadas advierte sobre discusiones innecesarias: no te enganches con gente negativa.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mundo

Leo, es una semana de expansión, crecimiento y oportunidades con personas del extranjero. Es clave cuidar tu imagen: vestirte bien, usar buen perfume y verte impecable te abre puertas laborales y sociales. Sos líder natural y esta semana eso se potencia. Tu mejor día será el 12 de febrero, con llegada de dinero extra, reconocimiento laboral y una sorpresa importante por mensaje, llamada o correo.

Salud: Atención a la columna, discos, espalda baja y riñones. Tomá más agua y, si es necesario, consultá con un traumatólogo.

Atención a la columna, discos, espalda baja y riñones. Tomá más agua y, si es necesario, consultá con un traumatólogo. Consejo: No te aceleres. El que se enoja pierde. Respondé con sabiduría, humildad y paciencia. Fortalecé cuerpo, mente y espíritu.

No te aceleres. El que se enoja pierde. Respondé con sabiduría, humildad y paciencia. Fortalecé cuerpo, mente y espíritu. Números de la suerte: 29, 58 y 71.

29, 58 y 71. Amor: Propuestas de amor verdadero y hasta casamiento. Compatibilidad con Sagitario, Acuario y Aries . Evitá jugar a dos puntas: o una pareja firme o nada.

Propuestas de amor verdadero y hasta casamiento. Compatibilidad con . Evitá jugar a dos puntas: o una pareja firme o nada. Recomendación: Todo lo que brille es buen regalo: oro, plata, relojes, ropa elegante. Tres de bastos anuncia compromiso, regalo importante y estabilidad sentimental, además de una sorpresa económica grande. No cuentes tus planes.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Virgo, es momento de arreglar todos los asuntos pendientes. Tu mejor día será el 10 de febrero, ideal para decisiones importantes, cambios de casa o incluso mudarte a otra ciudad o país. Semana muy movida, con juntas laborales, trámites y responsabilidades familiares.

Salud: Cuidado con huesos, rodillas y piernas. Falta de calcio y cambios de clima pueden afectarte. Movete más y consultá al médico si hay molestias persistentes.

Cuidado con huesos, rodillas y piernas. Falta de calcio y cambios de clima pueden afectarte. Movete más y consultá al médico si hay molestias persistentes. Consejo: Visitá a la familia, especialmente a personas mayores. Prendé una veladora blanca y roja y rezale al arcángel Miguel para protección energética.

Visitá a la familia, especialmente a personas mayores. Prendé una veladora blanca y roja y rezale al arcángel Miguel para protección energética. Números de la suerte: 05, 28 y 57.

05, 28 y 57. Amor: Semana de pasión y amor verdadero. Aparece un amor prohibido, pero las cartas aconsejan priorizar estabilidad. Compatibilidad con Piscis, Tauro y Sagitario .

Semana de pasión y amor verdadero. Aparece un amor prohibido, pero las cartas aconsejan priorizar estabilidad. Compatibilidad con . Recomendación: Comprá cosas para tu casa, renová tu espacio y soltá lo que no sirve. Seis de copas marca dinero en abundancia y viajes cortos para disfrutar. No seas tan rígido con el gasto: también es tiempo de disfrutar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Loco

Libra, es una semana de madurez y crecimiento laboral. Seguís estudiando y consolidando tu camino. Tu mejor día será el 9 de febrero, con muchas juntas, contratos y movimiento profesional.

Salud: Cuidado con la piel y el cabello. Tomá vitaminas, usá cremas y tratamientos. Como te ven, te tratan.

Cuidado con la piel y el cabello. Tomá vitaminas, usá cremas y tratamientos. Como te ven, te tratan. Consejo: Protegete de chismes y envidias: llevá un limón verde en la bolsa y usá perfume. Observá bien quién es quién.

Protegete de chismes y envidias: llevá un limón verde en la bolsa y usá perfume. Observá bien quién es quién. Números de la suerte: 24, 41 y 75.

24, 41 y 75. Amor: Llamada o mensaje importante en lo laboral que puede derivar en cambios positivos. Compatibilidad con Tauro, Géminis y Acuario .

Llamada o mensaje importante en lo laboral que puede derivar en cambios positivos. Compatibilidad con . Recomendación: Inventariá lo que tenés: dinero, bienes y logros. Dos de bastos anuncia cambio de trabajo, ascenso, título o diploma. Se vienen viajes y cambios favorables.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Torre

Escorpio, es una semana de cambios fuertes pero necesarios. La carta de La Torre habla de romper estructuras viejas para construir algo mucho mejor. Situaciones que parecían estancadas se destraban de golpe: trabajo, dinero y relaciones personales. No te resistas al cambio, porque lo que se va ya no te pertenece. Tu mejor día será el 11 de febrero, ideal para cerrar ciclos y empezar algo nuevo.

Salud: Cuidado con dolores de cabeza, presión alta y estrés acumulado. Bajá un cambio y dormí mejor. Evitá discusiones innecesarias.

Cuidado con dolores de cabeza, presión alta y estrés acumulado. Bajá un cambio y dormí mejor. Evitá discusiones innecesarias. Consejo: Hacete una limpia energética con agua bendita y sal gruesa. Prendé una vela roja y pedí claridad para tomar decisiones importantes.

Hacete una limpia energética con agua bendita y sal gruesa. Prendé una vela roja y pedí claridad para tomar decisiones importantes. Números de la suerte: 03, 17 y 40.

03, 17 y 40. Colores: Rojo intenso y negro.

Rojo intenso y negro. Amor: Semana de definiciones. O se formaliza una relación o se termina definitivamente. Compatibilidad con Cáncer, Piscis y Capricornio .

Semana de definiciones. O se formaliza una relación o se termina definitivamente. Compatibilidad con . Recomendación: No hables de más ni confíes tus planes. La carta del cinco de espadas advierte traiciones o envidias. Guardá silencio y avanzá con inteligencia.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Sagitario, la suerte empieza a girar a tu favor. Es una semana de oportunidades, viajes, dinero inesperado y cambios positivos. Todo lo que estaba detenido comienza a moverse. Tu mejor día será el 14 de febrero, ideal para pedir un deseo y hacer rituales de abundancia.

Salud: Cuidado con excesos: comidas, alcohol y desvelos. Prestá atención al hígado y al sistema digestivo.

Consejo: Prendé una veladora amarilla o verde y agradecé todo lo bueno que llega. Sé generoso, pero no prestes dinero.

Números de la suerte: 08, 21 y 66.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Semana de pasión, encuentros y reconciliaciones. Si estás soltero, aparece alguien muy compatible. Signos afines: Aries, Leo y Géminis.

Recomendación: Invertí en vos, en estudios o en un viaje. Las cartas (as de oros y nueve de copas) marcan abundancia, felicidad y estabilidad si sabés aprovechar las oportunidades.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Capricornio, esta semana avanzás sin miedo y por el camino correcto. La carta del Carro habla de progreso, decisiones firmes y abundancia económica. Todo empieza a acomodarse a tu favor si mantenés el enfoque y no dudás de tus capacidades. Es un momento ideal para tomar el control de tu vida y no mirar atrás. Tu mejor día será el 11 de febrero, clave para temas laborales, dinero y proyectos personales.

Salud: Cuidá la espalda, las rodillas y el cansancio acumulado. No te sobrecargues de responsabilidades.

Cuidá la espalda, las rodillas y el cansancio acumulado. No te sobrecargues de responsabilidades. Consejo: Seguí adelante sin escuchar críticas ni comentarios negativos. Confiá en tu intuición y en tu experiencia.

Seguí adelante sin escuchar críticas ni comentarios negativos. Confiá en tu intuición y en tu experiencia. Números de la suerte: 11, 20 y 33.

11, 20 y 33. Colores: Azul y gris.

Azul y gris. Amor: Etapa de estabilidad y definiciones. Si estás en pareja, se consolidan planes a futuro. Si estás soltero, aparece alguien con intenciones serias.

Etapa de estabilidad y definiciones. Si estás en pareja, se consolidan planes a futuro. Si estás soltero, aparece alguien con intenciones serias. Recomendación: Aprovechá este envión para crecer económicamente y ordenar tus finanzas. No frenes decisiones importantes por miedo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: As de Copas

Acuario, es tu momento y se nota. El As de Copas trae estabilidad emocional, disfrute y nuevas oportunidades. Estás en tu mes y en tu año, por lo que todo lo que inicies ahora tiene grandes chances de prosperar. Se favorecen las compras importantes, los regalos y los proyectos personales. Tu mejor día será el 13 de febrero, ideal para celebrar, agradecer y manifestar deseos.

Salud: Buen equilibrio general, aunque conviene cuidar el descanso y evitar el estrés mental.

Buen equilibrio general, aunque conviene cuidar el descanso y evitar el estrés mental. Consejo: Date gustos sin culpa y disfrutá lo que lograste. Rodeate de personas que te valoren.

Date gustos sin culpa y disfrutá lo que lograste. Rodeate de personas que te valoren. Números de la suerte: 01, 13 y 22.

01, 13 y 22. Colores: Turquesa y blanco.

Turquesa y blanco. Amor: Semana de armonía y emociones sinceras. Si estás en pareja, se renueva el vínculo. Si estás soltero, llega alguien especial.

Semana de armonía y emociones sinceras. Si estás en pareja, se renueva el vínculo. Si estás soltero, llega alguien especial. Recomendación: Invertí en vos, en tu bienestar y en cosas que te den felicidad. Es tiempo de disfrutar lo sembrado.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Emperador

Piscis, entrás en una etapa de crecimiento total. El Emperador te marca orden, estabilidad y poder personal. Es momento de convertirte en la emperatriz o el emperador de tu propia vida, tomar decisiones firmes y poner límites claros. Todo empieza a alinearse para lograr armonía en lo laboral, económico y emocional. Tu mejor día será el 11 de febrero, ideal para iniciar proyectos y cerrar acuerdos.