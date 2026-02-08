La colección de platos de porcelana que Natalia Oreiro guarda en un rincón especial de su casa

Natalia Oreiro es una persona que suele mantener su vida privada a un margen del ojo público. Sin embargo, de vez en cuando, abre una pequeña ventana a través de sus redes sociales para que quienes la sigan puedan aprender más de su día a día y su mundo. Este domingo, fue una de esas ocasiones, ya que reveló su impresionante colección de platos y bandejas de cerámicas, que dejó a más de uno sin palabras.

La colección de platos de porcelana de Natalia Oreiro

“Domingo”, escribió Natalia Oreiro en un carrete de fotos en las que dejó ver un par de imágenes de su día. Un postal de su jardín, un vídeo de las flores y algunas interacciones con su gato fueron algunos de los momentos que quedaron marcados en su cuenta de Instagram.

Algunas de las postales que compartió Natalia Oreiro.

De todas esas fotografías que eligió compartir, la más llamativa fue, a partir de los comentarios, la que inauguraba la publicación. Natalia reposa sobre una mesa, con muchísima personalidad, en uno de los rincones de su casa. Está descalza, con un enterito de jean negro y una remera rayada y el cabello recogido. Detrás de ella, reposa una gran colección de platos y bandejas de porcelana.

Sobre un mueble empotrado de madera blanca, que claramente supera los dos metros de altura y está a juego con el resto del ambiente, se pueden ver sus platos y bandejas. Cada una de ellas descansa en repisas flotantes, con una baranda de seguridad, y un sector asignado de manera especial, para que se puedan lucir. Arriba de todo, también se pueden encontrar algunas fuentes que siguen el mismo diseño y calidad de las bandejas y platos.

La colección de platos y bandejas de porcelana que guarda Natalia Oreiro.

El otro objeto que colecciona Natalia Oreiro

Las fuentes y platos de porcelana no es el único objeto que Natalia Oreiro tiene tendencia a guardar y adquirir. Hace algunos meses, invitada en CARAS TV, también contó que colecciona inodoros, por más extraño que pueda sonar.

“Hace muchos años que los colecciono. Me gustan los victorianos, los labrados, los floreados. Tengo muchos”, contó. Luego añadió: “No es que solo me atraigan los inodoros antiguos. Me encantan las antigüedades y los materiales arquitectónicos de época. Soy una enamorada de la arquitectura, podría haber sido arquitecta... es mi profesión frustrada”.

Natalia Oreiro confesó que también colecciona inodoros.

De esta manera, Natalia Oreiro compartió la gran cantidad de platos y bandejas de porcelana que guarda y que adornan un lugar muy especial de su casa, con el espacio justo para lucirse de la mejor manera. Una fotografía que generó muchísimos comentarios positivos, pero también otros que revelaron la envidia, sana, que le generaba verla.