Cada vez que hay un cumpleaños en la esfera de Eugenia “China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara se desencadena una serie de acusaciones cruzadas que terminan con la intervención de la Justicia. En esta oportunidad, el futbolista del Galatasaray le habría enviado una carta documento a su exesposa -y madre de sus hijas- luego de que la mediática decidiera respetar la voluntad de sus herederas de no asistir al festejo de los 8 años de Magnolia Vicuña, celebraro en Buenos Aires.

Nuevo round judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara

La comunicación sin intermediarios entre Wanda Nara y Mauro Icardi es completamente nula. Ante el supuesto pedido del delantero para que sus hijas Francesca e Isabella asistan al cumpleaños de Magnolia Vicuña en la “casa de los sueños”, las niñas le abrían hexpresaron a la mediadora que no querían asistir al evento si su padre no estaba. Ante esto, el juez habría rechado la solicitud del capitán del equipo turco.

Wanda Nara junto a sus hijas | Instagram

“Icardi le mandó carta documento a Wanda para que vayan las hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían ya que él no estaba en el cumple”, detalló la periodista Victoria Braier, conocida popularmente como Juariu, en su cuenta personal de Instagram.

Al parecer y según la información propiciada por la panelista, la negativa de las niñas Icardi estarían ligadas a un enojo que mantienen con su papá por decisiones y actitudes que no comparten. "Parece que Icardi les dijo que, si iban, Eugenia les daba regalos. Ellas dijeron que no, entonces les negaron los regalos que tenían para ellas, como los del cumpleaños de F (Francesca)", afirmó la panelista.

Escándalo Judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la ausencia de sus hijas al cumpleaños de Magnolia | Instagram

La actitud de Wanda Nara ante la presión de Mauro Icardi

Una vez más, Wanda Nara hizo caso omiso a las solicitudes de Mauro Icardi y, tras la manifestación de Isabella y Francesca ante el juez, armó las valijas y dejó Buenos Aires para pasar unas vacaciones fugaces en San Luis. Mientras la China Suárez presumía el festejo del cumpleaños de Magnolia Vicuña en su cuenta personal de Instagram, la empresaria volvió a desafiar al padre de sus hijas y dejó en claro que no quieren tener ninguna clase de vínculo con la actriz ni sus retoños.

No obstante, la pool party con temática de Trangers Things fue nuevamente blanco de críticas. Esta vez, por una vestimenta que la protagonista de La Hija del Fuego (eltrece) habría utilizado para vestir a su hija. De acuerdo con las declaraciones de Juariu, la hija de Benjamín Vicuña utilizó una indumentaria de la menor de las hermanas Icardi. “Y cómo respuesta a todo esto le ponen la malla de Isi que le regaló el padre? ¿Qué es un castigo?”, señaló.

Escándalo Judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la ausencia de sus hijas al cumpleaños de Magnolia | Instagram

Como era de esperarse, la mamá de Magnolia respondió a estas acusaciones y lanzó un contundente comunicado en sus historias de 24 horas donde la trató de “hostigar y fomentar el bullying” a una nena. De inmediato, la portadora de esta información disparó: "Eugenia Suárez, alias 'la China' me acusa de hostigar. Solo di información. No hablo de los menores si no del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial". Finalmente, sentenció: "Los que exponen a los menores, en tal caso, desde que empezó todo, son los protagonistas y el entorno".

La lujosa escapada de Wanda Nara a San Luis | Instagram

En paralelo, Wanda Nara parece estar desconectada por completo de los fuegos cruzados entre la novia de Mauro Icardi y la panelista de Cortá por Lozano (telefe). Para la Bad Bitch la tranquilidad y el bienestar de sus hijas es primordial y no las va a exponer a nada que no quieran hacer. En contraposición, les ofreció una opción sumamente familiar: conocer San Luis y acompañar a su hermano Valentino, quien se encuentra participando de un torneo de fútbol con el club River Plate.

NB