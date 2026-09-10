Natalia Pastorutti rompió el silencio sobre su separación con Andrés Manini: "Los chicos están bien y eso es lo importante"

Natalia Pastorutti y Andrés Manini se separaron después de casi tres décadas de amor. La noticia fue confirmada este jueves 10 de septiembre en LAM (América TV), donde se dieron a conocer además los detalles del divorcio.

Qué dijo Natalia Pastorutti sobre su separación con Andrés Manini

La cantante y su esposo estuvieron juntos durante más de dos décadas. Se conocían desde chicos porque ambos vivían en Arequito, Santa Fe, y comenzaron su relación en 1997, cuando Natalia Pastorutti tenía 15 años. A lo largo del tiempo construyeron una relación de perfil bajo, alejada de la exposición mediática, mientras ella desarrollaba su carrera como cantante junto a su hermana, Soledad Pastorutti, y luego como solista.

Natalia Pastorutti con Andrés Manini y sus dos hijos, Pascual y Salvador

Después de 17 años de novios, Natalia y Andrés se casaron en 2014 y formaron una familia. En 2016 nació su primer hijo, Pascual, mientras que en 2021 llegó Salvador. La pareja siempre eligió mantener su vida privada lejos de los flashes, aunque la artista compartió en distintas oportunidades algunas postales familiares y palabras de cariño hacia su esposo.

En los últimos años, además, la familia había decidido regresar a Arequito, donde construyeron una casa cerca de la vivienda de Soledad Pastorutti, mientras que ella viajaba a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos laborales.

Natalia Pastorutti y Andrés Manini estaban juntos desde 1997.

Sin embargo, este jueves dieron a conocer la ruptura y fue la propia cantante la que rompió el silencio sobre el tema. Al ser consultada por notera de LAM, la cantante dijo: "Es una cuestión privada pero los chicos siempre están bien y eso es lo importante".

Por su parte, Pilar Smith contó en el programa algunos detalles sobre el proceso que atraviesa actualmente la expareja. Según explicó la panelista, Natalia y Andrés están atravesando el divorcio y "no está resultando fácil ya que no se ponen de acuerdo con la división de bienes".

Natalia Pastorutti y Andrés Manini.

Cabe mencionar que, por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a Natalia Pastorutti y Andrés Manini a ponerle fin a su relación después de tantos años juntos. La cantante, sin embargo, dejó en claro que, más allá de la separación, ambos buscan preservar la armonía familiar y que el bienestar de sus hijos continúa siendo la prioridad.