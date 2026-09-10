Así es María, la hija de Verónica Varano que eligió otro camino, fundó un perfil ecológico con su madre y se define como un alma creativa

María Elsztain es hija de Verónica Varano y del empresario Fernando Elsztain, pero eligió construir su propio camino lejos de los flashes que durante años acompañaron la carrera de su madre. Diseñadora y directora creativa, la joven desarrolló una identidad vinculada al arte, la estética y la búsqueda de nuevas formas de expresión, mientras mantiene un perfil discreto en redes sociales.

María Elsztain y Verónica Varano

Además de su trabajo individual, la diseñadora encontró en la sustentabilidad otro de los ejes para desarrollar su mirada. Junto a Verónica creó “El Granito de Arena”, un proyecto que reúne contenidos sobre ecología cotidiana, consumo responsable y bienestar. Así, madre e hija comparten un espacio en el que sus diferentes recorridos profesionales encuentran un punto en común.

María Elsztain, una diseñadora con una mirada diferente

El recorrido de María Elsztain comenzó a tomar forma en el ámbito académico y cultural. Se recibió de diseñadora en la Universidad Torcuato Di Tella y luego trabajó como asistente de producción en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), una experiencia que la acercó al arte contemporáneo y a la gestión cultural. Su faceta creativa también puede verse en Behance, plataforma en la que reúne parte de sus producciones. Allí combina diferentes disciplinas, entre ellas diseño gráfico, fotografía y propuestas editoriales, con una impronta visual minimalista y reflexiva.

María Elsztain se graduó de diseñadora

Con una trayectoria que cruza distintas ramas de la creatividad, la hija de Verónica Varano fue construyendo una mirada propia sobre el diseño. La sustentabilidad aparece además como una inquietud que acompaña esa búsqueda, especialmente a través de proyectos que ponen el foco en el vínculo con el entorno y en formas más responsables de consumir y producir.

El proyecto ecológico que creó junto a su madre

Una de las facetas que María Elsztain comparte con Verónica es “El Granito de Arena”, un blog dedicado a la ecología cotidiana. Ambas participan de este espacio en el que abordan cuestiones relacionadas con el reciclaje, el compostaje, el consumo responsable y diferentes alternativas para incorporar hábitos más amigables con el ambiente.

María Elsztain y Verónica Varano tienen un proyecto juntas

La propuesta busca trasladar esas ideas a situaciones concretas de todos los días. Desde la reutilización de residuos orgánicos hasta la elección de productos de limpieza, el contenido apunta a mostrar que determinadas decisiones cotidianas también pueden tener un impacto en el entorno. El proyecto funciona además como un punto de encuentro entre los intereses de ambas: María aporta su mirada desde el diseño y la creatividad, mientras que Verónica suma sus conocimientos vinculados con el bienestar, el yoga y la alimentación natural.

Así es la vida de Verónica Varano

Verónica Varano tuvo una extensa trayectoria como modelo, actriz y conductora de televisión, pero con el paso de los años decidió orientar buena parte de su vida profesional hacia otras áreas. Actualmente se desempeña como psicóloga, una carrera que comenzó después de haber realizado distintas formaciones relacionadas con esta disciplina.

Verónica Varano está enfocada 100% en el bienestar

En una entrevista con La Nación, la actriz contó que se recibió de licenciada en Psicología en la Universidad de Belgrano en 2023 y que actualmente realiza un posgrado en la Universidad de Buenos Aires. También trabaja como terapeuta y atiende pacientes en la Fundación Ulloa, con un enfoque integrativo y especialización en mindfulness. El yoga y el pilates también ocupan un lugar importante en su presente, pues es profesora de ambas disciplinas desde hace veinte años y, durante la pandemia, comenzó a dar clases gratuitas a través de Instagram, una actividad que decidió continuar con el tiempo.

Aunque sus caminos profesionales son diferentes, el vínculo entre María Elsztain y Verónica Varano también encuentra un punto en común en esa búsqueda por integrar creatividad, bienestar y una mirada más consciente sobre la vida cotidiana.