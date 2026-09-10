Lali Espósito mostró el primer tráiler de Glaxo, su nueva película: de qué trata y fecha de estreno

Lali Espósito atraviesa un 2026 de gran actividad profesional y ahora vuelve a poner el foco en una de sus facetas como actriz. La artista presentó el primer tráiler de Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat que protagoniza junto a un destacado elenco y que ya tiene confirmada su llegada a importantes festivales internacionales.

Lali Espósito presentó el tráiler de su nueva película

“¡Qué emoción!”, escribió la cantante al compartir el avance con sus seguidores. La película, basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, propone una historia de drama y suspenso ambientada en Chivilcoy durante 1957, donde la llegada de un expolicía y su esposa altera para siempre el vínculo entre cuatro jóvenes.

De qué trata Glaxo, la nueva película de Lali Espósito

La trama de Glaxo transcurre en Chivilcoy y comienza con la llegada de un expolicía que carga con un pasado oscuro. Su presencia, junto a la de su esposa, modifica la relación entre cuatro jóvenes del pueblo y desencadena una historia marcada por los secretos y las consecuencias de una traición.

El propio tráiler anticipa el conflicto central con una frase contundente: “Esta es la historia de una traición”. A partir de allí, la película combina elementos de drama y suspenso para recorrer las consecuencias de aquel hecho a lo largo de varias décadas. La producción adapta la novela de Hernán Ronsino y cuenta con dirección de Benjamín Naishtat.

El elenco que acompaña a Lali Esposito en Glaxo

Además de Lali Espósito, el reparto está integrado por Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh, junto con la presentación de Joaquín Bonadeo. La película es una coproducción argentino-brasileña realizada por Rei Pictures y RT Features, y parte de su rodaje tuvo lugar en Brasil.

Esteban Lamothe en Glaxo

En cuanto a su estreno, Glaxo tendrá primero un recorrido por el circuito internacional de festivales. Su primera presentación será en el Festival Internacional de Cine de Toronto, dentro de la sección Special Presentations este viernes 11 de septiembre. Luego, el 20, llegará al Festival de San Sebastián, donde participará de la Selección Oficial, y también fue seleccionada para competir por el premio a Mejor Película en el Festival de Londres. Por el momento, la información disponible no confirma una fecha de estreno comercial en salas.

El presente profesional de Lali Espósito: música, cine y streaming

El lanzamiento de Glaxo se da mientras Lali Espósito atraviesa un momento de gran protagonismo musical. Después de agotar dos presentaciones en el Estadio River Plate para el 6 y 7 de junio, la cantante anunció una tercera fecha para el 26 de septiembre, con la que cerrará su gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama Tour.

Lali Espósito regresa a la gran pantalla

A ese presente se suman los reconocimientos obtenidos en los Premios Gardel 2026, donde su último disco recibió estatuillas como Mejor Álbum Artista Pop y Mejor Canción Pop, esta última por su colaboración con Miranda!. También encabezó en julio el Madrid Orgullo 2026 ante más de 25.000 personas y este año se incorporó a la programación de Somos Gelatina. En ese contexto, el regreso de Lali Espósito al cine suma una nueva dimensión a un año marcado por la música, las grandes presentaciones y ahora también la proyección internacional de su trabajo como actriz.