Cande Tinelli mostró cómo era la casa de su infancia con Marcelo Tinelli y Soledad Aquino: "Cosas que ya no se valoran el día de hoy"

Cande Tinelli recordó parte de su infancia junto a Marcelo Tinelli, Soledad Aquino y su hermana, Mica, al mostrar la vivienda que compartieron en aquellos años. El recorrido permitió observar distintos ambientes de la casa, desde los espacios comunes hasta los rincones más íntimos, reflejando cómo se mantenía la vida cotidiana. Cada detalle de la propiedad conserva la esencia de una etapa marcada por la convivencia familiar y los recuerdos compartidos que aún permanecen presentes.

Estilo clásico y grandes ventanales: Cande Tinelli sorprendió al mostrar la casa de su infancia

En las últimas horas, Cande Tinelli compartió, en sus redes sociales, un recuerdo que trasladó a muchos a los años de su infancia junto a Marcelo Tinelli y Soledad Aquino. En el video, se revivieron imágenes de la casa familiar donde ella y su hermana Mica crecieron, en el marco de la celebración de los 1000 programas de Videomatch. La grabación permitió observar distintos ambientes de la residencia que formaron parte de la vida de la familia.

Cande Tinelli

El dormitorio de las niñas se distinguía por amplios ventanales enmarcados en carpintería de madera, vestidos con cortinas gruesas en tonos anaranjados y rosados. Dentro del cuarto se ubicaban dos camas individuales paralelas, acompañadas por mantas y almohadones. Frente a ellas, un televisor de tubo descansaba sobre una mesa de madera cubierta con mantelería, rodeado de archivadores, juguetes y peluches que completaban la atmósfera infantil.

La sala de estar y los sectores comunes mostraban paredes en tono crema con zócalos de madera y cuadros distribuidos a lo largo de los muros. El mobiliario principal de la residencia familiar de Cande Tinelli estaba compuesto por sillones tapizados en tonos claros con almohadones a juego, mesas ratonas de madera pulida con vasos y portarretratos, y lámparas de pie con pantallas de tela. En una esquina se destacaba un perchero de madera con sombreros colgados, aportando un detalle cotidiano al ambiente.

El sector de paso exhibía una escalera de madera con barandillas trabajadas que conducía a la planta alta. Junto a ella, se encontraban aberturas con vidrios repartidos que conectaban con los pasillos. Desde los ventanales del living se podía observar el jardín, rodeado por un cerco vivo de vegetación tupida y plantas ornamentales, que completaban el entorno residencial de la propiedad.

Los recuerdos familiares que marcaron la casa de la infancia de Cande y Mica Tinelli

La publicación que realizó Cande Tinelli recordó su infancia junto a Marcelo Tinelli y Soledad Aquino. En su mensaje habló de la importancia de conservar momentos de amor y dedicación, y destacó que eran tiempos de simpleza y ausencia de redes. “Cosas que siento que ya no se valoran ni pasan al día de hoy”, escribió, subrayando cómo esas experiencias marcaron su niñez junto a su hermana, Mica Tinelli, y cómo aún permanecen en su memoria.

Soledad Aquino, Cande y Mica Tinelli

El posteo estuvo acompañado por un video que permitió volver a ver la casa donde crecieron, un espacio que reflejaba la vida cotidiana de la familia. Además, la modelo señaló que, aunque a ellas les daba vergüenza participar en ciertas actividades, siempre lo hacían por su padre, y que esos recuerdos siguen presentes en su vida. El video se convirtió en un repaso por escenas familiares que transmiten la unión que compartían en esa etapa.

Por su parte, Mica Tinelli respondió al mensaje de su hermana con palabras que reforzaron el valor de esos recuerdos. “Me mata este vídeo vernos así chiquitas, juntas y felices, en esa casa… me re sensibiliza. Te amo con todo mi corazón. Mi hermana y mi gran compañera”, expresó, dejando en claro la felicidad que le generó recordar esos momentos en la casa familiar con su hermana, Cande Tinelli.

Cande Tinelli

Cande Tinelli recordó parte de su infancia junto a Marcelo Tinelli y Soledad Aquino al mostrar la casa donde compartió sus primeros años con su hermana Mica. El registro permitió observar distintos ambientes de la vivienda, desde los dormitorios hasta los espacios comunes, que reflejaban la vida cotidiana de la familia en aquella etapa. Los detalles arquitectónicos y decorativos de la propiedad se mantienen como parte de la memoria de la modelo, reforzando la identidad de un hogar que acompañó momentos importantes de su niñez.

VDV