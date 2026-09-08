De Cande Vetrano y Mery del Cerro a Cande Molfese y Carola Reyna: los looks del estreno de La Ratonera en el Teatro Liceo

Esta noche, el Teatro Liceo se vistió de fiesta con el estreno de La Ratonera, el clásico policial de Agatha Christie que desembarcó en la Avenida Rivadavia. La función reunió a numerosas personalidades del espectáculo y la cultura, entre las que se destacaron Cande Vetrano, Mery del Cerro, Cande Molfese y Carola Reyna -entre otros famosos-. Todos ellos dijeron presente en el teatro y desfilaron con looks acordes a una noche especial para la escena porteña.

La Ratonera, el clásico policial de Agatha Christie

Este martes 8 de septiembre se llevó a cabo la función de prensa de La Ratonera, el clásico policial de Agatha Christie, en el Teatro Liceo. La obra cuenta con un destacado elenco integrado por Carlos Belloso, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Andrés Gil, Walter Quiroz, Carlos Santamaría y Malena Solda, con la participación especial de Betiana Blum, bajo la dirección y versión de Manuel González Gil. La función reunió además a importantes personalidades del espectáculo y la cultura nacional, que dijeron presente para acompañar al elenco en esta esperada puesta teatral.

Anamá Ferreira, Marcelo de Bellis y Gastón Soffritti en La Ratonera, en el Teatro Liceo | Créditos: Sofía Herrera

La función convocó a los famosos que llegaron con producciones pensadas especialmente para una noche de estreno. La variedad de estilos se hizo notar desde el ingreso, con outfits que fueron desde opciones clásicas y elegantes hasta propuestas más modernas y arriesgadas. Así, cada invitado aportó su propio estilo y se convirtió en protagonista de una noche en la que el teatro y la moda volvieron a encontrarse frente a las cámaras.

Los looks que se destacaron en el Teatro Liceo

Cande Vetrano eligió un look estampado y de inspiración retro. La actriz llevó una blusa de manga larga, cuello alto y un llamativo estampado ornamental en tonos claros y oscuros. El diseño tiene una silueta más bien relajada y lo combinó con un pantalón en tono marrón oscuro. El pelo con corte carré recto con flequillo completó una propuesta con aire vintage y elegante.

Cande Vetrano, Darío Barassi y Sebastián Presta, Agustín Sullivan en el Teatro Liceo | Créditos: Sofía Herrera

Por su parte, Mery del Cerro apostó por un estilismo sobrio, elegante y minimalista. Lleva un tapado largo de textura tipo abrigo, acompañado por pantalón oscuro. Los accesorios discretos mantienen una estética sobria y moderna.

Michel Noher, Edda Bustamante, Marey del Cerro en La Ratonera, en el Teatro Liceo | Créditos: Sofía Herrera

Cande Molfese lució un conjunto casual chic, con un blazer negro de corte amplio sobre una musculosa blanca. Lo combinó con un pantalón de jean de tiro alto, logrando un contraste entre prendas sastreras y descontracturadas. Sumó un collar llamativo y llevó el pelo suelto, con ondas naturales.

Cande Molfese, Iair Said y Sabrina Carballo en La Ratonera, en el Teatro Liceo | Créditos: Sofía Herrera

Una de las actrices que posó sonriente frente a cámara fue Carola Reyna que estuvo acompañada de Boy Olmi. La actriz eligió una propuesta clásica y elegante, con un blazer o saco tejido en blanco y negro, de textura y patrón geométrico, sobre un sweater beige de cuello redondo. Completó el outfit con anteojos de marco negro y su característico cabello largo con flequillo. El resultado es un look elegante discreto, cálido y atemporal.

Antonio Grimau, Carola Reyna y Boy Olmi también disfrutaron de La Ratonera, en el Teatro Liceo | Créditos: Sofía Herrera

Franco Torchia, Natalie Pérez con Tomás Rottemberg y en La Ratonera, en el Teatro Liceo | Créditos: Sofía Herrera

Fabiana Cantilo y Adabel Guerrero con su hija Lola en La Ratonera, en el Teatro Liceo | Créditos: Sofía Herrera

Con una noche marcada por la elegancia y el glamour, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Cande Molfese y Carola Reyna fueron algunas de las figuras que dijeron presente en el estreno de La Ratonera, el clásico policial de Agatha Christie, en el Teatro Liceo. Cada uno, con su propio estilo y personalidad, aportó su impronta a una velada especial, en la que los looks elegidos por los invitados también se convirtieron en protagonistas.

Créditos: Sofía Herrera