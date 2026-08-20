¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Vas a sentir que algunas situaciones empiezan a destrabarse y recuperás el impulso que necesitabas. En lo laboral, una conversación puede aclarar dudas o abrir una posibilidad interesante. En el amor, será un día para hablar sin vueltas y expresar lo que realmente querés.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El jueves te invita a bajar un poco el ritmo y prestar atención a aquello que venís postergando. Una cuestión económica puede requerir organización y cautela. En los vínculos, alguien cercano podría sorprenderte con una actitud que no esperabas.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa y será clave para resolver un malentendido. En el trabajo, una idea que parecía menor puede empezar a tomar fuerza. En lo sentimental, evitá sacar conclusiones antes de escuchar la otra versión.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Un tema familiar o personal ocupará buena parte de tu atención. Será un buen momento para ordenar emociones y poner límites donde sea necesario. En lo laboral, tratá de no cargar con responsabilidades que corresponden a otros.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con el Sol transitando los últimos días de tu signo, vas a sentir una energía especial para tomar decisiones y cerrar una etapa. Puede aparecer un reconocimiento o una noticia que reafirme tu confianza. En el amor, tu magnetismo estará más fuerte que nunca.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Algo que venías analizando empieza a mostrar una respuesta más clara. Será un día ideal para organizar proyectos, cuentas o compromisos pendientes. En los vínculos, no intentes controlar cada detalle: algunas cosas necesitan simplemente su tiempo.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una propuesta, encuentro o conversación inesperada puede cambiar el tono de tu jornada. Vas a estar especialmente sociable y con ganas de rodearte de personas que te hacen bien. En el amor, una situación ambigua podría comenzar a definirse.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El jueves puede traerte cierta intensidad, especialmente en asuntos laborales. Evitá entrar en discusiones que no llevan a ningún lado y reservá tu energía para aquello que realmente importa. En el plano sentimental, una charla profunda puede acercarte mucho a alguien.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Vuelve el entusiasmo por un proyecto, viaje o plan que habías dejado de lado. Una noticia puede despertar tus ganas de hacer algo diferente. En el amor, necesitás espontaneidad y conexión, pero también dejar en claro qué esperás del otro.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Será un día para resolver cuestiones prácticas y tomar decisiones con la cabeza fría. Podría aparecer un gasto inesperado o un asunto económico que necesite atención. En lo afectivo, alguien puede pedirte más demostraciones de las que acostumbrás a dar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Los vínculos serán protagonistas y una conversación importante puede marcar un antes y un después. No todo necesita resolverse inmediatamente: escuchar también será parte de la respuesta. En el trabajo, una alianza o colaboración puede resultar muy favorable.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Vas a necesitar ordenar tus tiempos para no terminar agotado por obligaciones ajenas. En lo laboral, una tarea pendiente finalmente puede quedar resuelta. En el amor, pequeños gestos tendrán mucho más peso que las grandes declaraciones.