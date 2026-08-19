La historia de amor de Natalia Graciano y Matías Martín: dos hijos, años juntos y una inesperada separación

Matías Martín es un consolidado y respetado conductor de radio y televisión, reconocido por su carisma y su gran trayectoria en los medios de comunicación. Por su parte, Natalia Graciano brilla con luz propia como una de las modelos más importantes de las pasarelas nacionales, destacándose por su elegancia y frescura. Si bien sus caminos eran diferentes, el destino los cruzó en el 2002, naciendo un romance apasionado que rápidamente se transformó en una de las parejas más estables del ambiente de la farándula.

La historia de amor de Graciano y Martín unió a dos figuras muy queridas del espectáculo argentino, consolidaron una hermosa familia en sus 20 años de compañerismo, amor y proyectos en común. Tras dos décadas de complicidad absoluta, la pareja anunció su inesperada separación a finales del 2023, dejando a todos sus seguidores completamente sorprendidos.

Natalia Graciano, Matías Martín

El comienzo de la historia de amor de Natalia Graciano y Matías Martín

La historia de amor de Natalia Graciano y Matías Martín unió dos universos diferentes del espectáculo argentino. El flechazo entre ambos ocurrió en el 2002, en un momento muy particular para el periodista. Él venía de una separación de Nancy Dupláa, y buscaba un nuevo rumbo en su vida personal. En ese contexto, el conductor convocó a la modelo para un proyecto laboral en televisión que estaba diseñando. La reunión de trabajo se convirtió rápidamente en una charla profunda que duró horas, donde la química y la atracción mutua resultaron inevitables.

Desde ese primer encuentro, la pareja decidió mantenerse lejos de las cámaras, cuidando la intimidad de un amor que crecía a pasos agigantados. Pronto, los novios decidieron apostar a la convivencia, consolidando un noviazgo maduro, sano y muy sólido que cautivó al público. La hermosa modelo y el talentoso presentador formaron un vínculo inquebrantable basado en el respeto y el compañerismo absoluto que los medios de comunicación comenzaron a seguir. Así, se formó el cimiento perfecto para la posterior llegada de sus amados hijos.

Natalia Graciano, Matías Martín

La familia conformada por Natalia Graciano y Matías Martín: el casamiento que selló el amor

Matías Martín y Natalia Graciano marcaron pasos firmes que terminaron sellando su amor a mediados del 2005, cuando la feliz pareja decidió dar el sí definitivo. En aquellos años, celebraron un emotivo casamiento que reunió a sus seres más queridos en una fiesta llena de alegría, risas y promesas de amor eterno. Tras consagrar legalmente su hermosa unión, la pareja comenzó a buscar el sueño de agrandar el hogar y formaron una familia de cuatro.

La felicidad se multiplicó por completo en el 2006 con el nacimiento de Mía, la primera hija del matrimonio. Dispuestos a seguir construyendo su hermosa historia de vida, dos años más tarde, exactamente en febrero de 2008, la pareja le dio la bienvenida a su segundo hijo, Alejo, completando así el tierno núcleo de cuatro integrantes. El tiempo pasó velozmente y aquellos pequeños bebés crecieron rodeados de cuidados, viajes y un inmenso afecto por parte de sus famosos padres.

En la actualidad, Mía tiene 19 años y decidió seguir de cerca los pasos profesionales de su madre en las pasarelas, mostrándose en redes como una destacada supermodelo con un gran futuro en la moda nacional. Por otro lado, Alejo cumplió 18 años, alcanzando la mayoría de edad. A pesar de los grandes cambios estructurales en la vida de los adultos, los dos jóvenes se muestran muy activos, independientes y profundamente unidos tanto a la exmodelo como al periodista, siendo el orgullo principal de una historia de amor que dejó un legado imborrable para siempre.

Natalia Graciano y Matías Martín con sus hijos, Mia y Alejo

La separación de Natalia Graciano y Matías Martín: su presente

Los primeros rumores de separación entre Natalia Graciano y Matías Martín comenzaron a circular con fuerza en el ámbito periodístico debido a sutiles distanciamientos y a la ausencia de la pareja en eventos públicos. Entre dichos y programas destinados a hablar de su supuesto presente, la confirmación definitiva llegó a comienzos de diciembre de 2023, a través de Ángel de Brito en LAM (América). Fue el propio Matías Martín quien le confió la noticia al conductor, revelando que la ruptura real había ocurrido un mes antes debido a un desgaste profundo en la convivencia. Ambos decidieron priorizar el bienestar familiar y el inicio del trámite de divorcio en excelentes términos.

En la actualidad, los dos transitan caminos totalmente independientes. Graciano regresó con fuerza al modelaje, realizando destacadas producciones fotográficas y enfocándose de lleno en su crecimiento profesional y laboral. Por otra parte, el conductor continúa brillando al frente de sus exitosos programas de radio y televisión. En su plano afectivo, el periodista volvió a apostar al amor y recientemente confirmó su romance con la directora de vestuario Paloma Cavanna. A pesar de rehacer sus vidas por separado, ambos mantienen una relación sana y fluida motivada por el inmenso amor que sienten hacia sus hijos en común, protagonizando reencuentros en eventos importantes.

El reencuentro de Natalia Graciano y Matías Martín con sus hijos, Mia y Alejo

La historia de amor de Natalia Graciano y Matías Martín marcó una consolidación de una familia con dos hijos, años juntos y una inesperada separación que sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores. Lejos de las polémicas, dejaron en claro que el cariño se mantiene, sobre todo pensando en la crianza de Mía y Alejo, quienes son el centro de atención, además de sus crecimientos laborales.

A.E