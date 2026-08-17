Stephanie Demner reveló el curioso método que usó con Guido Pella para elegir el nombre de su segunda hija

Stephanie Demner es una de las modelos e influencers más queridas y famosa por su carisma y su fuerte presencia en las redes sociales. Desde hace años, la creadora de contenido formó una hermosa pareja junto al extenista Guido Pella, con quien construyó una familia muy unida con su primera hija, Arianna, quien se convirtió en una verdadera estrella de los videos familiares. Desde el 2022, con el nacimiento de la pequeña, sus videos fueron desde emotivos momentos hasta su trabajo en el modelaje.

Finalmente, en mayo del 2026, la pareja sorprendió a su público al anunciar con gran emoción un nuevo embarazo, agrandando así el clan familiar y despertando una enorme ola de felicitaciones y cariño. En su cuenta de Instagram, la influencer se dedicó un momento a contar algunos de los detalles, y sorprendió a todos al revelar el curioso método que usó para elegir el nombre.

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Stephanie Demner reveló cómo eligieron el nombre de su segunda hija con Guido Pella

Stephanie Demner y Guido Pella ya son padres de Arianna, su pequeña hija y orgullo en redes sociales de ambos. Sin embargo, su romance es tan fuerte que decidieron seguir agrandando el clan, dando el feliz anuncio a mediados de mayo de 2026. Tras algunas semanas de puros rumores en el mundo del espectáculo, en LAM (América) se dio la primicia exclusiva y, minutos más tarde, la propia mamá lo ratificó. Para hacerlo oficial, la creadora de contenido compartió un emotivo video y una tierna sesión de fotos junto al extenista y su hija mayor, quien sostenía con mucho orgullo la primera ecografía de su futura hermanita.

En la actualidad, la modelo transita por su sexto mes de embarazo, y no duda en mostrar en sus redes sociales los cambios que realizan para darle la bienvenida a su segunda hija. Es así como comparte videos a sus seguidores respondiendo algunas de las dudas más clásicas de este momento, y la que no podía faltar era la elección del nombre . Para resolver el misterio de cómo lo eligieron, Demner reveló que la pareja implementó un método sumamente innovador y tecnológico.

Para evitar las discusiones, recurrieron a una aplicación móvil diseñada especialmente para futuros padres. El funcionamiento del sistema interactivo era muy simple: la herramienta digital les mostraba listados aleatorios de nombres y cada uno debía deslizar la pantalla hacia un lado si le gustaba o hacia el otro si prefería descartarlo. El software guardaba las elecciones individuales de manera secreta hasta que finalmente detectó una coincidencia exacta y arrojó el esperado match: Jazmín.

La elección los enamoró al instante, y terminó confirmándose por lo que significaba para cada uno. "Me encantó el nombre. Mi mamá tiene una planta de jazmín, Charo tiene una planta de jazmín, y es la flor favorita de mi abuela. Así que dije 'es el nombre'. A Guido le gustaba por Aladdín", reveló en el video.

Los detalles del embarazo de Stephanie Demner

Stephanie Demner es una de las influencers que exponen el paso a paso de su embarazo a sus seguidores. Sin dudarlo, muestra los cambios que realiza en su hogar y los detalles que tiene en cuenta para el gran momento que se avecina. En ese mismo video, donde expuso el curioso método que usó para elegir el nombre, reveló algunas otras cuestiones que las mamás primerizas le consultaron al privado.

En un principio, le cuestionaron cómo iba a fusionar su trabajo con el hecho de ser mamá de dos niñas. A esto, respondió: "Voy a ser medio una mamá canguro y voy a llevarlas a las dos a todos lados. Voy a tener a alguien que me ayude, obviamente". De la misma manera, surgió la duda de cómo nacería Jazmín, y la influencer respondió que tiene decidido ir por cesárea. "Lo tengo súper definido desde que tuve a Ari. Sé que muchas mujeres me van a decir que experimente el parto natural, y agradezco el consejo. Tampoco busco influenciar con esto, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo", reveló en el posteo.

Los detalles del embarazo de Stephanie Demner

Stephanie Demner y Guido Pella están en la dulce espera de su segunda hija, Jazmín, y realizan los preparativos necesarios para recibirla. La influencer no duda en exponer los detalles a sus redes sociales y fue así que reveló el curioso método que usó para elegir el nombre, y el importante significado que tiene para ambos.

A.E