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Horóscopo de hoy 16 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 16 de agosto de 2026
Horóscopo de hoy 16 de agosto de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este domingo te pide bajar un cambio. Una conversación inesperada puede ayudarte a entender mejor algo que venías postergando. Escuchá más y reaccioná menos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Sentís la necesidad de disfrutar sin apuros. Una comida rica, una caminata o una tarde tranquila pueden ayudarte a recuperar energía. Date permiso para descansar.

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Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Una invitación o un mensaje inesperado puede cambiar tus planes. Animate a salir de la rutina y dejá que las conversaciones fluyan. Podrías conocer a alguien interesante.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Necesitás conectar con las personas que te hacen sentir en casa. Una charla íntima puede ayudarte a ordenar lo que venís sintiendo. No tengas miedo de mostrarte vulnerable.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El Sol sigue iluminando tu signo y tu energía está en alza. Aprovechá el domingo para hacer algo que te entusiasme. Una propuesta espontánea puede alegrarte mucho.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu cabeza ya está pensando en la semana que viene, pero hoy necesitás descansar. Dejá algunos pendientes para mañana y disfrutá del presente. No todo tiene que estar bajo control.

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Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos ocupan un lugar central. Una conversación sincera puede acercarte a alguien o ayudarte a cerrar una diferencia. Decí lo que sentís sin buscar tener siempre la razón.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que tu intuición viene señalando hace tiempo. No lo ignores, pero tampoco te apresures a tomar una decisión. Observá los hechos y dejá que la situación se revele sola.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás cambiar de aire y recuperar el entusiasmo. Un paseo, una salida o una escapada corta pueden ayudarte a despejar la cabeza. Animate a improvisar.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Después de una semana exigente, el cuerpo te pide una pausa. No te sientas culpable por descansar y disfrutar. También necesitás tiempo para vos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una charla casual puede despertar una idea que no habías considerado. Anotá lo que se te ocurra y compartilo con alguien de confianza. Podría convertirse en algo importante.

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Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad estará a flor de piel. Elegí bien con quién compartís tu tiempo y no cargues con problemas ajenos. Un momento de calma puede ayudarte a cerrar el fin de semana en paz.

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