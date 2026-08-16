¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 16 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Este domingo te pide bajar un cambio. Una conversación inesperada puede ayudarte a entender mejor algo que venías postergando. Escuchá más y reaccioná menos.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Sentís la necesidad de disfrutar sin apuros. Una comida rica, una caminata o una tarde tranquila pueden ayudarte a recuperar energía. Date permiso para descansar.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Una invitación o un mensaje inesperado puede cambiar tus planes. Animate a salir de la rutina y dejá que las conversaciones fluyan. Podrías conocer a alguien interesante.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Necesitás conectar con las personas que te hacen sentir en casa. Una charla íntima puede ayudarte a ordenar lo que venís sintiendo. No tengas miedo de mostrarte vulnerable.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
El Sol sigue iluminando tu signo y tu energía está en alza. Aprovechá el domingo para hacer algo que te entusiasme. Una propuesta espontánea puede alegrarte mucho.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Tu cabeza ya está pensando en la semana que viene, pero hoy necesitás descansar. Dejá algunos pendientes para mañana y disfrutá del presente. No todo tiene que estar bajo control.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Los vínculos ocupan un lugar central. Una conversación sincera puede acercarte a alguien o ayudarte a cerrar una diferencia. Decí lo que sentís sin buscar tener siempre la razón.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Hay algo que tu intuición viene señalando hace tiempo. No lo ignores, pero tampoco te apresures a tomar una decisión. Observá los hechos y dejá que la situación se revele sola.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Necesitás cambiar de aire y recuperar el entusiasmo. Un paseo, una salida o una escapada corta pueden ayudarte a despejar la cabeza. Animate a improvisar.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Después de una semana exigente, el cuerpo te pide una pausa. No te sientas culpable por descansar y disfrutar. También necesitás tiempo para vos.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Una charla casual puede despertar una idea que no habías considerado. Anotá lo que se te ocurra y compartilo con alguien de confianza. Podría convertirse en algo importante.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Tu sensibilidad estará a flor de piel. Elegí bien con quién compartís tu tiempo y no cargues con problemas ajenos. Un momento de calma puede ayudarte a cerrar el fin de semana en paz.