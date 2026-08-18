Quién es Joaquín Ferreira, el actor que acaparó las miradas interpretando a Luis Vadalá en la serie de Moria Casán

Joaquín Ferreira se convirtió en uno de los nombres más comentados tras interpretar a Luis Vadalá en la reciente serie de Moria Casán en Netflix. Su recorrido artístico, marcado por un inicio inesperado y una carrera que lo llevó de México a la Argentina, refleja la construcción de un perfil versátil que combina actuación, arte y viajes, consolidándose como una figura reconocida en producciones internacionales. Con cada proyecto, el actor suma nuevas experiencias que lo posicionan como un talento capaz de adaptarse a distintos escenarios.

De México a Argentina: Joaquín Ferreira, el actor que da vida a Luis Vadalá en la serie de Moria Casán

El estreno de la serie sobre Moria Casán en Netflix el pasado 14 de agosto no solo reavivó recuerdos de una etapa clave en la vida de la artista, sino que también puso en el centro de la escena a Joaquín Ferreira, el actor que interpreta a Luis Vadalá. Su presencia en pantalla acaparó miradas y despertó curiosidad sobre su trayectoria, marcada por un recorrido singular que lo llevó de las artes plásticas a convertirse en figura reconocida de producciones internacionales.

Joaquín Ferreira en el estreno de la serie de Moria Casán

El reconocido actor nació en Argentina y desde joven exploró distintas disciplinas, como Bellas Artes, diseño gráfico y arquitectura, sin encontrar inicialmente un camino definido. Su salto a la actuación fue inesperado y cambió por completo su vida. Una oportunidad casual en Playa del Carmen lo llevó a realizar un casting para un comercial en República Dominicana, experiencia que abrió la puerta a un nuevo universo profesional que lo terminó por atrapar por completo.

Decidido a probar suerte, Joaquín Ferreira eligió México como destino y se instaló allí con la intención de estudiar actuación. El inicio fue complejo, con largas jornadas y exigencias laborales que contrastaban con lo que conocía, según reveló en distintas entrevistas. Sin embargo, esa intensidad se transformó en aprendizaje y le permitió consolidar su vocación. Su paso por la Universidad Azteca fue clave, donde logró una beca que le dio la posibilidad de formarse y ganar confianza en su talento.

Joaquín Ferreira

La gran oportunidad llegó con Club de Cuervos, la primera serie de habla hispana producida por Netflix. En esa oportunidad, el artista quedó seleccionado en el casting y participó en cuatro temporadas, además de protagonizar un spin-off de su personaje titulado Yo, Potro. Ese papel lo convirtió en una cara reconocida en toda Latinoamérica y marcó el inicio de una carrera que se expandió con nuevas producciones en cine y televisión.

El regreso de Joaquín Ferreira a Argentina cargado de proyectos nuevos que prometían

Tras una década en el exterior, Joaquín Ferreira regresó a la Argentina con la intención de trabajar en su país. Participó en la novela Buenos Chicos y rápidamente fue convocado para otros proyectos. Su versatilidad lo llevó a integrarse al elenco de Hija del Fuego, donde compartió escenas con Eugenia “La China” Suárez, Diego Cremonesi y Eleonora Wexler, consolidando su presencia en la ficción nacional. Además de su carrera actoral, mantiene una fuerte conexión con el arte.

Desde pequeño se dedicó a la pintura, influenciado por su padre, artista plástico y arquitecto. En México realizó varias exposiciones y llegó a vender obras que terminaron en colecciones privadas en distintos países. Ese vínculo con la pintura se mantiene vigente y convive con su pasión por la actuación, conformando un perfil artístico integral. Su vida también está marcada por la pasión por viajar y la búsqueda de experiencias intensas. Según contó, recorrió México en moto durante 17 días para llegar a Ciudad de México y estudiar actuación, una travesía que recuerda como peligrosa pero decisiva.

En los últimos años, sus proyectos lo llevaron a España, Colombia, Uruguay y nuevamente a México, siempre alternando entre rodajes y actividades artísticas. En la actualidad, Joaquín Ferreira combina su trabajo en producciones audiovisuales con la pintura y los viajes, construyendo una carrera que se distingue por la diversidad y la autenticidad. Su interpretación de Luis Vadalá en la serie de Moria Casán lo posiciona como uno de los actores más comentados del momento, y su historia personal refleja cómo está viviendo esta etapa.

Joaquín Ferreira

Joaquín Ferreira, el actor que interpreta a Luis Vadalá en la serie de Moria Casán, se encuentra en un momento de gran visibilidad dentro de su carrera. Su recorrido, que lo llevó de México a la Argentina y lo consolidó en producciones internacionales, refleja una trayectoria marcada por la búsqueda constante de nuevos desafíos. La combinación de actuación, pintura y viajes le otorga un perfil artístico amplio, capaz de integrar distintas disciplinas en un mismo camino profesional.

VDV