Así es la vida de Diego Tuñón, el papá de la hija de Sofía Gala: descendiente de un poeta, músico emblemático y amante del perfil bajo

Diego Tuñón, junto a Helena, la hija que tuvo con Sofía Gala, desarrolló una vida marcada por la música y la discreción, siendo uno de los fundadores y tecladista de Babasónicos. Su recorrido artístico lo llevó a consolidarse como parte de una de las bandas más influyentes del rock argentino, mientras mantenía un perfil bajo y una relación cercana con su familia, en un camino que combina proyectos musicales con una herencia cultural única.

Músico emblemático y papá de Helena: La vida de Diego Tuñón, ex de Sofía Gala

Diego Tuñón volvió a captar la atención recientemente luego de que su hija Helena, fruto de su relación con Sofía Gala Castiglione, debutara en la serie biográfica de Moria Casán interpretando a su abuela en la adolescencia. Ese acontecimiento puso nuevamente en foco la figura del músico, un artista que desde hace más de tres décadas forma parte de Babasónicos y que siempre eligió mantener un perfil discreto, lejos de la exposición mediática.

Diego Tuñón y Helena, hija que tuvo con Sofía Gala

El reconocido artista nació en 1968 en Buenos Aires; desde joven se vinculó con la música. En los años ochenta comenzó a trabajar junto a Adrián Dárgelos y otros integrantes que más tarde darían forma a Babasónicos, banda que se consolidó como referente del rock alternativo argentino. Como tecladista y fundador, participó en discos emblemáticos como Jessico y Infame, además de proyectos paralelos que exploran distintos estilos de sonido. Su aporte fue clave en la construcción de un estilo que marcó a varias generaciones.

La relación de Diego Tuñón con Sofía Gala inició en 2004 y se extendió durante varios años, y en 2008 nació Helena, la primera nieta de Moria Casán. Aunque la pareja se separó a mediados de 2010, ambos mantienen un vínculo respetuoso y compartieron la crianza de su hija. La reciente aparición de Helena en la serie sobre su abuela volvió a conectar la historia familiar con su trayectoria artística, mostrando cómo distintas generaciones se entrelazan.

Helena, la hija de Sofía Gala y Diego Tuñón, en la serie de Moria

A lo largo de su carrera, el tecladista de Babasónicos eligió la discreción como estilo personal. Su presencia pública se limita a lo estrictamente musical, evitando protagonizar titulares fuera del ámbito artístico. Esa decisión lo distingue dentro de un entorno donde la visibilidad suele ser parte del juego, reforzando su perfil reservado. Su manera de transitar la fama se mantiene coherente con su personalidad, enfocada en la creación y en el trabajo colectivo.

La vida de Diego Tuñón está marcada por la música y la herencia cultural familiar

Además de su rol en Babasónicos, Diego Tuñón colaboró con artistas como Daniel Melero y Carca, y en 2020 lanzó el proyecto La Ruta del Opio, una obra experimental que exploró nuevas frecuencias y sonidos. También participó en bandas sonoras de películas, mostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos géneros. Su búsqueda artística lo llevó a explorar caminos alternativos, siempre con la intención de ampliar horizontes musicales, aportando nuevas propuestas.

Diego Tuñón con Babasónicos

La historia del músico está atravesada por la influencia de su abuelo, el poeta Raúl González Tuñón, figura central de la literatura argentina del siglo XX. Quien fue militante del Partido Comunista y corresponsal en la Guerra Civil Española, fue amigo de Pablo Neruda y Federico García Lorca. Se lo describía como “muy zurdo para estar cerca de Borges y demasiado cajetilla para Arlt”, una frase que sintetizaba su posición intermedia entre los grupos literarios de Florida y Boedo, y que lo convirtió en un escritor singular dentro de la poesía argentina.

Esa herencia cultural se conecta con la vida de Diego Tuñón, quien desde la música construyó un camino propio. Con Babasónicos recorrió escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa, consolidando a la banda como referente del rock alternativo y del pop experimental. Su aporte como tecladista y compositor fue clave en la evolución del grupo, que logró reinventarse en cada etapa de su carrera. La conexión entre literatura y música aparece como un hilo que une generaciones dentro de la familia.

Helena, la hija de Sofía Gala y Diego Tuñón

Diego Tuñón, junto a Sofía Gala, comparte una historia que se conecta tanto con la música como con la familia. Su nombre volvió a aparecer en la escena pública luego de que Helena, la hija que tuvieron juntos, debutara en la serie sobre Moria Casán interpretando a su abuela en la adolescencia. Ese hecho puso nuevamente en relieve la figura del tecladista, un artista que desde hace más de tres décadas forma parte de Babasónicos y que siempre eligió mantener un perfil discreto, centrado en lo artístico.

VDV