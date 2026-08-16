¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 17 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 17 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Mañana vas a sentir que necesitás bajar un cambio y ordenar algunas prioridades. En el trabajo, evitá querer resolver todo de golpe: una cosa por vez te va a rendir mucho más. En el amor, una charla sincera puede acercarte a alguien. Tu clave: no apures lo que necesita tiempo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes llega con una energía ideal para poner en marcha algo que venías postergando. Vas a estar más decidido y con las ideas bastante claras. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con un gesto que no esperabas. Tu clave: confiá más en lo que sentís.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Podés arrancar la semana con la cabeza a mil. Hay varias cosas que te entusiasman, pero también algunas que te distraen. Tratá de enfocarte en lo realmente importante. En el amor, una conversación pendiente puede encontrar por fin el momento adecuado. Tu clave: escuchá antes de responder.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Mañana vas a estar especialmente conectado con tus emociones. Es un buen día para acomodar asuntos personales y dejar atrás una preocupación que venía dándote vueltas. En el amor, vas a necesitar sentir seguridad y reciprocidad. Tu clave: no cargues con problemas ajenos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía va a estar arriba y vas a tener ganas de tomar la iniciativa. Es un buen momento para mostrar tus ideas y defender lo que querés. En el plano sentimental, alguien puede buscar tu atención de manera bastante evidente. Tu clave: disfrutá de ser protagonista, pero sin exagerar.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El lunes te encuentra práctico y con ganas de poner orden. Vas a poder avanzar mucho si evitás quedarte atrapado en detalles menores. En el amor, una situación que parecía confusa empieza a aclararse. Tu clave: no busques la perfección donde alcanza con estar bien.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Mañana vas a necesitar equilibrio entre tus obligaciones y tu vida personal. Puede aparecer una propuesta o invitación que te saque un poco de la rutina. En el amor, el diálogo va a ser fundamental para evitar malos entendidos. Tu clave: elegí la tranquilidad antes que la discusión.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a arrancar la semana con mucha intuición. Algo que todavía no termina de cerrarte puede finalmente mostrarte su verdadera cara. En lo afectivo, hay posibilidades de una conversación intensa pero necesaria. Tu clave: hacé caso a esa primera sensación.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Mañana vas a recuperar entusiasmo por un proyecto o actividad que habías dejado un poco de lado. Tu optimismo puede contagiar a quienes te rodean. En el amor, una salida espontánea puede terminar siendo mucho más importante de lo que imaginabas. Tu clave: dejá lugar para lo inesperado.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El lunes puede venir cargado de responsabilidades, pero vas a tener la capacidad de resolverlas con bastante eficacia. No te exijas más de la cuenta. En el amor, alguien puede estar esperando que muestres un poco más lo que sentís. Tu clave: también está bien aflojar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Vas a tener una idea diferente para resolver una situación que te venía trabando. No descartes una propuesta solamente porque se sale de lo habitual. En el amor, puede haber novedades inesperadas o un mensaje que cambie tu ánimo. Tu clave: mantené la mente abierta.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Mañana vas a estar muy perceptivo y sensible a lo que pasa alrededor. Es un buen día para cerrar pendientes emocionales y dedicarte un rato a vos mismo. En el amor, una muestra de cariño puede devolverte seguridad. Tu clave: cuidá tu energía y no te disperses.