Calu Rivero mostró el viaje de sus hijos, Tao y Bee, por África: "Abrirles el mundo con coraje y libertad"

Calu Rivero, junto a Aíto de la Rúa y sus hijos Tao y Bee, emprendió una travesía que los llevó a recorrer escenarios naturales de África, con el objetivo de ofrecerles una experiencia distinta y enriquecedora. La propuesta se convirtió en una oportunidad para que los pequeños vivieran momentos de aprendizaje y descubrimiento en un entorno único. Cada momento del viaje por Botsuana se transformó en parte de una aventura pensada para abrir horizontes y sumar recuerdos familiares.

Calu Rivero viajó junto a sus hijos, Tao y Bee, a una aventura sin precedentes en África

Calu Rivero y Aíto de la Rúa emprendieron un viaje familiar a Botsuana junto a sus hijos, Tao y Bee, con el propósito de ofrecerles una experiencia distinta, marcada por la naturaleza y la aventura. En las últimas horas, la actriz compartió imágenes que reflejaron el inicio de estas vacaciones, donde la premisa fue clara: “Abrirles el mundo con coraje y libertad”. La propuesta buscó que los pequeños vivieran de manera directa la inmensidad de la sabana africana, alejados de lo cotidiano y en contacto con paisajes únicos.

El comienzo de la travesía estuvo marcado por la llegada de la familia al delta del Okavango, uno de los escenarios más emblemáticos de la región. Allí, se adentró en recorridos guiados por jeeps que los llevaron a observar de cerca la fauna silvestre. Los más pequeños se sorprendieron al ver jirafas, elefantes y leones en su hábitat natural. “Bee & Tao están impresionados”, escribió la artista en uno de los videos, donde se apreciaba la cercanía de un león al vehículo en el que viajaban.

Cada trayecto se transformó en un momento cargado de aprendizajes al aire libre, donde Bee y Tao aprendieron sobre la vida salvaje en un entorno único. En este contexto, Calu Rivero compartió un momento en el que toda la familia observaba la sabana unida, acompañando la publicación con la frase “Viva la familia”. Estas imágenes reflejaron la intención de que el viaje fuera más que unas vacaciones, repleto de momentos de desconexión y en contacto puro con la naturaleza.

El viaje a África de Calu Rivero, Aíto de la Rúa y sus hijos Bee y Tao

La experiencia incluyó también la elección de un lugar de descanso que sorprendió a sus seguidores. La pareja de Aíto de la Rúa mostró cómo pasarían la noche en una estructura móvil especialmente diseñada para recorrer la sabana. Se trató de un camión transformado en campamento sobre ruedas, que ofrecía una propuesta innovadora y aventurera para vivir la inmensidad del paisaje africano.

El momento único que vivieron Calu Rivero y sus hijos, Bee y Tao, en una noche bajo las estrellas

En las imágenes que compartió Calu Rivero en sus redes sociales, se aprecia que en la parte superior del vehículo se desplegó una plataforma elevada al aire libre, donde se montó una cama protegida por un tul mosquitero sostenido por estructuras metálicas. Este diseño, conocido como skybed, permitió que la familia durmiera completamente al descubierto, disfrutando de la brisa nocturna y de una vista panorámica hacia el cielo estrellado de Botsuana. El entorno natural en la noche se transformó en un espectáculo único.

La atmósfera nocturna se completó con un perímetro iluminado por antorchas y un fogón central, creando un espacio cálido y seguro en medio de la sabana. “Alguien tuvo una fantasía y decidió construirla”, escribió la artista sobre esta propuesta que combinó aventura, ingenio y contacto absoluto con la naturaleza. La experiencia ofreció a Tao y Bee la posibilidad de dormir bajo las estrellas en plena sabana africana, en un entorno que difícilmente se olvida.

El viaje también incluyó recorridos por parques nacionales, donde la familia pudo observar la diversidad de especies que habitan la región. Cada salida reforzó la idea de que la naturaleza es un espacio de aprendizaje y descubrimiento. La decisión de Calu Rivero y Aíto de la Rúa de llevar a sus hijos a este tipo de experiencias se enmarca en una filosofía de vida que prioriza el contacto con lo esencial, centrado en la naturaleza.

El viaje a África de Calu Rivero, Aíto de la Rúa y sus hijos Bee y Tao

Calu Rivero, junto a sus hijos Tao y Bee, concluyó una experiencia que los llevó a recorrer escenarios naturales de África en compañía de Aíto de la Rúa. El viaje se presentó como una oportunidad para que los pequeños vivieran momentos únicos, descubriendo un entorno distinto, marcado por la inmensidad de la sabana y la riqueza de su fauna. La propuesta reflejó la intención de abrir horizontes y sumar recuerdos familiares en un contexto de exploración y contacto con la naturaleza.

VDV