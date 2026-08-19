Cielo, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé, cumplió 4 años: las fotos inéditas y el emotivo mensaje de su mamá

Luisana Lopilato y Michael Bublé vivieron un momento de profunda emoción al celebrar el cumpleaños número 4 de su hija menor, Cielo. La pareja decidió compartir con sus seguidores un emotivo video que retrata la vida de la niña junto con un mensaje lleno de cariño.

Luisana Lopilato recopiló en un video las mejores fotos de su hija Cielo

Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtieron en los papás de Cielo el 19 de agosto del 2022 y a partir de ese momento la pareja captó cada momento especial de su niña. En este contexto y en conmemoración del cumpleaños de su hija, la actriz y el cantante compartieron un emotivo posteo en Instagram, revelando algunas fotos inéditas.

Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a sus hijos

La publicación incluyó un video que recopila diversas fotos familiares que capturan la transformación de Cielo en estos cuatro años. Las imágenes comienzan con recuerdos del día del parto. En una de ellas, Michael Bublé con vestimenta quirúrgica besa a su mujer recién dada a luz mientras sostienen un teléfono celular grabando la escena. A continuación, se muestra una pequeña pulsera de identificación del hospital en los pies de la pequeña, símbolo de su llegada al mundo y el inicio de su historia.

Luisana Lopilato y Michael Bublé en el nacimiento de su hija Cielo

El recorrido visual continúa con momentos de los primeros meses de vida de la pequeña. Se la ve durmiendo plácidamente sobre una manta y en otra imagen, Luisana la sostiene en brazos, dándole un beso en la cabeza, en un gesto de amor puro y protección. También, en una instantánea la actriz con una llamativa chaqueta plateada, sostiene cariñosamente a su bebé envuelto en una manta rosa mientras pasean por una plaza.

Luisana Lopilato con su hija Cielo

A medida que la niña crece, las fotos van reflejando momentos divertidos, tanto con Luisana Lopilato como con Michael Bublé jugando con su hija. Asimismo, una de las fotografías que más resalta se ve a la pequeña junto a su madre en un día de playa, donde ambas están tomando sol.

Luisana Lopilato con su hija Cielo

Los tiernos mensajes de Luisana Lopilato y Michael Bublé para su hija Cielo en su cumpleaños

El emotivo álbum fotos fue acompañado por una emotiva carta que Luisana Lopilato le dedicó a su hija. “Hoy nuestra Cielo cumple 4 años …No podemos creer lo rápido que pasó el tiempo. Llegaste para completar esta familia y hoy no podemos imaginarla sin vos”, expresó y destacó las cualidades de su pequeña: “Sos graciosa, ocurrente, la jefa de la casa, nos tenés a todos locos de amor y tenés una manera tan especial de hacernos sentir queridos. Y por supuesto… la fan número 1 de papi. La que no lo quiere compartir con nadie y lo quiere todo para ella sola. Tus hermanos te aman y nosotros más de lo que podemos explicar”.

Luisana Lopilato jugando con su hija Cielo

La actriz concluyó su mensaje con unas tiernas palabras para celebrar la nueva vuelta al sol de su hija. "Feliz 4 años, Cielito. Que Dios te cuide siempre y conserve esa luz tan hermosa que tenés. Te amamos infinito. Mamá y Papá”, escribió la artista y el posteo se llenó de muestras de cariño de sus seguidores.

Por su parte, Michael Bublé, también compartió un video que remarcó el crecimiento de su hija. Al igual que Luisana, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales y manifestó: “Mi Cielo. Cuando se trata de ti, no tuve ninguna oportunidad. Rezo para que siempre sepas cuánto te amamos, absoluta e infinitamente. Verte convertirte en esta personita divertida, valiente y hermosa es uno de los mayores privilegios de mi vida. No importa cuánto crezcas, cuán independiente te vuelvas o cuántas veces nos recuerdes que tu eres la que mandas…siempre serás nuestra bebé” y agregó: “De carácter firme, divertidísima, valiente, dueña absoluta de la situación. Nos tiene a todos exactamente donde quiere…especialmente a mí”.

Los tiernas publicaciones de Luisana Lopilato y Michael Bublé dedicado a Cielo en el día de su cumpleaños, enterneció a sus seguidores de redes sociales, quienes manifestaron muestras de afectos y buenos augurios para la familia y la niña que acaba de cumplir sus 4 años.