Barby Franco, Nicole Neumann y Mariana Fabbiani coinciden en que las transparencias son el must de esta temporada 

Barby Franco, Nicole Neumann y Mariana Fabbiani deslumbraron a sus seguidores con tres looks donde están presentes las transparencias. Esta tendencia aparece con fuerza en esta temporada de invierno y es ideal para imprimirle personalidad a las apuestas más fashionistas.

La tendencia elegida por Barby Franco, Nicole Neumann y Mariana Fabbiani

Las transparencias se convirtieron en uno de los recursos más elegidos de la temporada. Barby Franco, Nicole Neumann y Mariana Fabbiani son algunas de las famosas que apostaron por esta moda y demostraron que los tejidos translúcidos pueden adaptarse a estilos completamente diferentes: desde el glamour y la sensualidad hasta una estética más rockera y sofisticada.

El denominador común entre las apuestas es el juego entre lo que se muestra y lo que se oculta. El encaje, guipur y las telas semitransparentes permiten dejar la piel al descubierto de manera estratégica y sumar profundidad, textura y sensualidad a los outfits. La clave está en encontrar el equilibrio y elegir qué sector del cuerpo se quiere destacar.

Barby Franco

En el caso de Barby Franco, la modelo apostó por una versión elegante y sensual de la tendencia con un vestido largo de encaje negro. El diseño presenta una estructura ceñida al cuerpo y un top strapless que acompaña la silueta, mientras que las transparencias aparecen ubicadas estratégicamente para dejar parte de la piel al descubierto.

El gran protagonista es el encaje floral, que recorre prácticamente toda la silueta y aporta una textura romántica y sofisticada. La elección del negro potencia todavía más el efecto de las transparencias y genera un contraste entre la piel y el tejido.

Nicole Neumann

Nicole Neumann, en cambio, eligió una interpretación mucho más urbana y audaz. La empresaria cosmética apostó por un total black en el que combinó una camisa negra abierta con un body de encaje floral y transparencias, dejando ver su escote. Para completar el look, sumó una minifalda de cuero negro de tiro alto, que marcó la cintura y reforzó la estética rockera. El estilismo se destacó también por los accesorios: llevó un cinturón con cadenas y detalles metálicos, un collar plateado de eslabones XL y una pulsera rígida a tono.

Por otro lado, Mariana Fabbiani se sumó a la tendencia, aunque desde una mirada más elegante y sofisticada. La presentadora lució un vestido negro de corte sirena confeccionado en guipur, un tejido que aportó textura y sofisticación a la silueta. La prenda incorporó transparencias y apliques bordados en canutillos, detalles que elevaron la propuesta y le dieron una terminación más glamorosa. La silueta sirena, además, acompañó el cuerpo y generó una caída femenina y estilizada.

Mariana Fabbiani

Transparencias: el imprescindible del invierno para potenciar looks

Las prendas transparentes dejaron de ser una apuesta exclusiva para la noche y se consolidaron como un recurso versátil dentro del guardarropa. Las telas translúcidas aparecen en vestidos, tops, faldas y hasta pantalones, permitiendo crear diferentes niveles de exposición. La tendencia se sostiene justamente en ese juego visual entre piel, capas y texturas.

Durante el invierno, las transparencias pueden incorporarse mediante capas. Una camisa translúcida debajo de un saco, un body de encaje acompañado por una prenda de cuero o un vestido transparente sobre una base opaca son algunas de las fórmulas que permiten adoptar el estilo sin necesidad de apostar por un look completamente revelador.

Transparencias: el imprescindible del invierno para potenciar looks



Otra de las claves es elegir qué mostrar y qué cubrir. Las transparencias estratégicas pueden concentrarse en el escote, las mangas, el abdomen o las piernas, mientras que otras zonas quedan protegidas por forros, lencería o prendas superpuestas. Así, el efecto resulta más sofisticado y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.

En resumen, Barby Franco, Nicole Neumann y Mariana Fabbiani coinciden en que las transparencias son el must de esta temporada y lo demostraron con tres interpretaciones diferentes: encaje romántico, transparencias en clave rock chic y guipur glamoroso. Tres maneras de llevar una misma tendencia y confirmar que esta temporada la moda invita a animarse al juego de mostrar y ocultar para potenciar looks.