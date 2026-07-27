Esta es la pieza fundamental del living warm luxury de Araceli González

Araceli González es una de las celebridades del espectáculo que decidió decorar su casa no solo siguiendo las últimas tendencias en diseño de interiores, sino también imprimiéndole su sello personal. A través de sus redes sociales, la modelo compartió una postal del living de su hogar, un espacio de ensueño que parece sacado de un cuento de hadas y en el que predomina un marcado estilo campestre, con detalles que aportan calidez y personalidad a cada rincón; en especial con una pieza fundamental: un elegante sillón de estilo Chester, con tapizado capitoné.

Así es el living warm luxury de Araceli González

Una vez más, Araceli González abrió las puertas de su casa y compartió con su comunidad digital uno de sus rincones favoritos: el living, decorado bajo la tendencia warm luxury. El ambiente se destaca por una paleta de colores cálidos, con predominio de los tonos rojizos y marrones, y por la combinación de elementos que transmiten una sensación de confort y elegancia mediante muebles victorianos.

Araceli González | Instagram

En la postal difundida, el protagonista indiscutido es un amplio sillón Chesterfield -también llamado Chester- de cuero marrón, acompañado por una mesa ratona de madera y sillas de diseño artesanal. La elección de materiales nobles y piezas de impronta clásica le aporta carácter al espacio, mientras que los detalles decorativos refuerzan la estética rústica y campestre que la actriz eligió para su hogar.

La luz natural ingresa a través de los grandes ventanales y resalta cada uno de los elementos que componen el ambiente. En la pared principal, se observa colgado un amplio televisor que aporta la presencia de la tecnología sin romper con la propuesta estética, mientras que los arreglos florales y la iluminación completan una ambientación elegante, acogedora y con una marcada impronta personal de la modelo y su esposo.

El living de Araceli González | Instagram

El sillón Chester, la pieza fundamental del living de Araceli González

El living rústico de Araceli González tiene entre sus protagonistas a un clásico sofá de diseño: el sillón Chesterfield. Con su respaldo y apoyabrazos de la misma altura, el característico tapizado capitoné con botones que forman la ilusión óptica de rombos y su estructura robusta, la pieza remite a los tradicionales sillones ingleses que, desde hace siglos, son sinónimo de elegancia y distinción, con impronta señorial.

Desde entonces, este mueble vintage, creado en Inglaterra durante el siglo XVIII, alrededor de la década de 1770, atravesó generaciones sin perder vigencia y hoy continúa siendo una pieza capaz de aportar personalidad y carácter a cualquier living. Aunque tradicionalmente se fabrica en cuero marrón, su diseño atravesó el tiempo y se adaptó a diferentes estilos de decoración.

En la casa de Araceli, el sillón no solo cumple un rol estético, sino que también se relaciona de forma directa con la identidad de la sala de estar: su impronta clásica convive con la calidez y el espíritu rústico del ambiente. De esta manera, la actriz incorpora una pieza cargada de historia a un espacio que refleja su estilo personal y la vida que comparte junto a Fabián Mazzei en su hogar de Pilar.

Decoración de la casa de Araceli González | Instagram

De esta manera, Araceli González combinó la historia y el diseño de una pieza icónica con una decoración que refleja su estilo de vida y la impronta natural de su casa. Al abrir una vez más las puertas virtuales de su casa, la actriz sorprendió con el diseño de un sofá que se destaca entre los más elegidos para la decoración de interiores y que, una vez más, demuestra cómo un clásico puede adaptarse a espacios modernos sin perder su esencia ni su elegancia vintage, sumando elegancia y tradición, pero también una sensación de calidez y confort.