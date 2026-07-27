“Orgulloso de mi familia”: Así fue la cena reencuentro de Marcelo Tinelli junto a todos sus hijos

“Feliz y orgulloso de mi familia”: así definió Marcelo Tinelli el encuentro que compartió con sus cinco hijos -Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lorenzo- y su primo Luciano “El Tirri” Giugno. A través de sus redes sociales, el conductor publicó una tierna postal junto a sus herederos, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Además, un gesto de sus hijas puso fin a la polémica que había surgido entre ellas.

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli con todos sus hijos

El último fin de semana de julio fue una fecha más que especial para Marcelo Tinelli, quien se reencontró con sus cinco hijos en una emotiva cena familiar. Micaela y Candelaria, fruto de su relación con Soledad Aquino; Francisco y Juanita, nacidos de su romance con Paula Robles; y Lorenzo, hijo de su relación con Guillermina Valdés, compartieron una velada junto al conductor, que no ocultó su felicidad por tenerlos a todos reunidos.

Marcelo Tinelli junto a sus cinco hijos y su primo, El Tirri | Instagram

“Amo estos encuentros. Amo y aprendo siempre de mis 5 hijos. Gracias por esta noche mágica”, escribió orgulloso el periodista en su cuenta personal de Instagram, junto a una postal tomada en un restaurante. En la imagen, todos posaron sonrientes frente a la cámara y dejaron en evidencia la alegría por volver a compartir un momento juntos en familia.

El reencuentro se dio luego de las versiones de tensión y presuntos enfrentamientos que circularon en torno al clan Tinelli y que, en distintos momentos, involucraron a algunos de sus integrantes. En particular, las redes sociales y algunos cruces públicos habían alimentado rumores sobre un supuesto distanciamiento entre las hermanas. La postal compartida por el comunicador funcionó como una demostración de la unidad de sus hijos y puso el foco, una vez más, en el fuerte vínculo que mantiene con sus cinco herederos.

Marcelo Tinelli junto a sus hijas y su primo, El Tirri | Instagram

La complicidad de las hijas de Marcelo Tinelli

Luego del posteo de Marcelo Tinelli, sus tres hijas protagonizaron un divertido ida y vuelta en la caja de comentarios. Todo comenzó cuando Juanita Tinelli se tomó con humor la manera en la que había salido en la foto. “Qué raro mis ojos, ¿no?”, escribió junto a la postal. Y, lejos de dejar pasar el comentario, redobló la apuesta: “Tengo un ojo de vidrio”, bromeó.

Candelaria no tardó en sumarse al intercambio y, con su habitual sentido del humor, respondió: “¿Y los míos? Tengo uno grone”. Micaela, por su parte, se limitó a reaccionar entre risas ante la ocurrencia de sus hermanas. “Los amo tanto”, expresó finalmente Juanita, dejando en claro la complicidad y el cariño que comparten las tres.

Por su parte, la postal no pasó inadvertida para los protagonistas. Cada uno de los jóvenes reposteó la imagen en sus respectivas cuentas de Instagram y dejó en evidencia la emoción por haber vuelto a reunirse todos juntos. De esta manera, el encuentro tuvo eco en los perfiles de Micaela, Candelaria, Francisco y Juanita, quienes replicaron el momento junto con mensajes de cariño y emojis de corazones

El mensaje de Juanita Tinelli y la complicidad de sus hermanas | Instagram

Cabe destacar que Marcelo Tinelli se encuentra nuevamente en Buenos Aires y aprovechó su regreso para compartir tiempo de calidad con sus cinco hijos. Además, el conductor también disfrutó de un momento especial junto al más pequeño de la familia, su hijo Lorenzo. “Amor puro. Almuerzo de domingo con Lolito”, deslizó junto a una tierna postal que reflejó la felicidad de volver a disfrutar de los momentos más simples.