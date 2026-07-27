Así hablaba Nicolás Cabré sobre su hermano Duilio: "La rema con hidalguía"

Nicolás Cabré es uno de los actores más famosos e importantes de la televisión y el teatro argentino. Sin embargo, y a pesar de la gran exposición mediática que tiene en su vida, dado su participación en diversas noticias y su importancia como uno de los galanes de las novelas, el artista siempre mantuvo a su familia lejos de la mirada pública. En la actualidad, su lazo familiar más fuerte lo une a su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, y a su esposa, la bailarina Rocío Pardo. Pero antes de formar a su núcleo familiar más íntimo, el clan del actor estuvo compuesto originalmente por sus padres, Norberto Cabré y Cristina Birckenstaedt, y por su único hermano mayor, Duilio Cabré, quien cumplió un rol esencial en su vida, detrás de las cámaras.

Nicolás Cabré y su hermano mayor, Duilio

Así hablaba Nicolás Cabré sobre su hermano Duilio

Si bien algunos de los integrantes de las familias de los famosos eligen tener un perfil público y conocido, otros se resguardan en la intimidad y construyen su vida lejos de los flashes. El hermano mayor de Nicolás Cabré se llamaba Duilio Cabré, y, a diferencia de la inmensa popularidad del artista, eligió llevar una vida con un perfil extremadamente bajo, completamente alejado de las cámaras, el ambiente artístico y el acoso de la prensa de espectáculos .

Según contó Nicolás Cabré en algunos momentos que se refería a su hermano mayor, Duilio eligió la profesión de taxista, un oficio que adoptó con gran orgullo tras heredar la licencia de su padre Norberto, quien falleció de un paro cardíaco en 2014. Lejos de lo que muchos esperaban, el hombre, que se llevaba 1 año y 8 meses con el artista, cumplió un rol fundamental durante toda su vida, ya que se convirtió en su compañero incondicional desde la infancia.

A pesar de que el actor construyó una carrera repleta de éxitos en la televisión, el teatro y el cine, su hermano eligió un rumbo completamente opuesto y decidió resguardar su intimidad lejos de las cámaras. Por eso, rompiendo su habitual hermetismo, Nicolás nombró a su hermano públicamente por primera vez en su recordada visita al programa Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), en el 2019. “Tengo un hermano mayor, Duilio. Hicimos absolutamente todo juntos. Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, explicó en aquel momento. Sin embargo, la frase que más quedó guardada fue la que expresó la admiración y el cariño que el actor le tiene a su hermano mayor, a pesar de sus diferentes personalidades. “Le va… está difícil para todos. Es difícil la realidad del taxista, cómo va cambiando todo, el Uber, etcétera… Está difícil que la gente se suba al taxi, pero la rema con hidalguía”, sentenció.

Estos dichos llevó a que los usuarios de las redes sociales supusieran que la relación con su sobrina, Rufina, era igualmente de cercana que con su hermano menor. Del mismo modo, el hombre habría consechado un vínculo armonioso y muy afectuoso con Rocío Pardo, la actual esposa de Nicolás, compartiendo eventos y manteniendo la intimidad de la familia. Su reciente fallecimiento, en julio del 2026, llevó a que todos resguarden y acompañen a Nicolás Cabré, en este duro momento.

Nicolás Cabré y su hermano mayor, Duilio

El duro mensaje de Nicolás Cabré, tras el fallecimiento de su hermano Duilio

El 26 de julio del 2026, una dura noticia conmocionó al mundo del espectáculo y a los seguidores de Nicolás Cabré. El actor expuso en sus redes sociales que su hermano mayor, Duilio Cabré falleció a sus 47 años. El trágico suceso se conoció públicamente de manera abrupta luego de que se decidiera suspender la función teatral de la comedia Ni media palabra, la obra que el actor protagoniza en estos meses del 2026.

Si bien se dio a conocer públicamente el hecho, hasta el momento no se informó oficialmente la causa del deceso. Tanto el artista como su entorno más íntimo optaron por un estricto hermetismo familiar para resguardar la privacidad en este doloroso proceso. Por otro lado, Cabré utilizó sus redes sociales para dedicar una emotiva despedida a su hermano, compartiendo una foto de ambos en una salida complice, y expresó unas palabras que conmocionaron a sus seguidores.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años. Se que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto", expresó. Por su parte, su esposa decidió mantener el silencio, acompañando al actor en este duro momento.

El duro mensaje de Nicolás Cabré, tras el fallecimiento de su hermano Duilio

Duilio Cabré fue un compañero incondicional y el hermano mayor de Nicolás Cabré, que falleció en los últimos días de julio del 2026. En algunas entrevistas, y respetando el bajo perfil que el taxista siempre quiso tener, el actor se pronunció con orgullo y profundo agradecimiento hacia su mejor amigo de la infancia. "La rema con hidalguía" fue una de las frases que mejor resumió a la perfección el espíritu trabajador y la dignidad de Duilio, además del estima que su hermano le tenía.

A.E