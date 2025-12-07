Horóscopo semanal del 7 al 12 de diciembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 7 al 12 de diciembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Sol

Aries, semana radiante para planear el 2026. Tu mejor día es el martes, ideal para ponerte al día con pagos atrasados y organizar tu economía.

Salud: Cuida garganta, anginas y pulmones (cambios de clima y virus). Abrígate y protégete.

Consejo: Arregla casa y ropero, saca lo que ya no uses, cambia el celular por uno nuevo y prepárate para las fiestas. Prende el martes una veladora blanca o roja a la Virgen de Guadalupe y pídele tu deseo más grande.

Números de la suerte: 17, 19, 20

Colores: Naranja y amarillo

Amor: Compatible con Cáncer, Leo y Capricornio. Si estás en pareja, quita celos y control; confía.

Recomendación: As de bastos y dos de oros: nueva aventura laboral con jerarquía y dinero extra inesperado. Es tiempo de renacer, cambiar de casa, ciudad o trabajo si no te hace feliz.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Emperador

Tauro, tendrás una semana intensa de juntas laborales y cierre de año. Tu mejor día será el jueves.

Salud: Cuida tu espalda baja, riñones, páncreas. No levantes peso y toma líquidos.

Consejo: Arregla cocina y baño, cómprate espejo y muebles nuevos. Regálate, no seas “tacaño” contigo mismo. Prende veladora roja o blanca a la Virgen de Guadalupe para quitar envidias y mal de ojo.

Números de la suerte: 14, 35, 62 (cinco golpes)

Colores: Verde y amarillo

Amor: Compatible con Capricornio, Virgo y Libra.

Recomendación: Siete de copas y sota de copas: arreglas asunto legal a tu favor y te invitan a fiestas familiares. Limpia tu vida de gente tóxica antes de que termine el año.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Loco

Géminis, la carta de El Loco revela que es eomento de pisar la riqueza y quererte más. Tu mejor día es el lunes.

Salud: Cuidado con estómago, gastritis y exceso de grasa. Controla peso y alimentación.

Consejo: Lunes prende veladora blanca o roja a la Virgen de Guadalupe. Adopta una mascota, arregla la casa y piensa en estudiar finanzas o diseño.

Números de la suerte: 11, 22, 65

Colores: Verde y blanco

Amor: Compatible con Piscis, Acuario y Libra. Segunda oportunidad sí, quinta ya no.

Recomendación: Las cartas de cuatro de copas y dos de bastos indican una semana apasionada (¡busca solteros!) y preparas viaje para Año Nuevo. 2026 será de muchos viajes.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: As de bastos

Cáncer, esta carta indica poder y crecimiento, pero controla dramatismo y pensamientos negativos. Tu mejor día es el miércoles.

Salud: Garganta y pulmones. Aléjate de enfermos.

Consejo: Prende veladora roja o verde a la Virgen de Guadalupe para sanación y quitar mal de ojo. Pon flores blancas en casa.

Números de la suerte: 07, 25, 31

Colores: Rojo y blanco

Amor: Compatible con Tauro, Piscis y Escorpión. Embarazo en puerta si estás en pareja.

Recomendación: Las cartas de cuatro de bastos y caballo de bastos anticipan que alguien poderoso te ofrece trabajo o negocio. Arriésgate, la vas a ganar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mago

Leo, esta será tu semana porque la carta de El Mago indica que “Pide que se te dará”. Tu mejor día es el martes.

Salud: Cuidate del insomnio, estrés y ansiedad. Camina, reza y haz ejercicio.

Consejo: Prende veladora roja a la Virgen de Guadalupe y pon flores rojas en casa. Cómprate reloj y adopta mascota.

Números de la suerte: 15, 21, 48

Colores: Rojo y azul

Amor: Compatible con Acuario, Aries y Sagitario. Deja a ese ex de lado.

Recomendación: Las cartas del siete de espadas y dos de espadas revelan que sabrás de una enfermedad familiar. Arregla papeles legales o venta/compra de propiedad y aléjate del caos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Virgo, se viene un momento de soluciones porque así lo indica esta carta de El Ermitaño. Tu mejor día es el viernes (12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe).

Salud: Cuidate de la migraña, dolor de cabeza y espalda. Pídele alivio a la Virgen.

Consejo: Prende veladora blanca o roja y lleva flores a la basílica. Además, arregla cocina, baño y tu habitación.

Números de la suerte: 37, 40, 72

Colores: Blanco y verde

Amor: Compatible con Tauro, Aries y Capricornio. Bloquea a ese ex del pasado y mira hacía adelante.

Recomendación: Las cartas de cuatro de oros y caballo de copas indican que recibes dinero, hablas con gente importante y te invitan a una boda.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Mundo

Libra, esta carta indica que tu lucha tendrá su recompensa. Tu mejor día es el lunes, aprovechalo.

Salud: Cuida tu piel, cabello y vista. Visita dermatólogo y oftalmólogo.

Consejo: Prende veladora roja o blanca a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. Cómprate ropa y perfume. Lo más importante: aprende a decir “no”.

Números de la suerte: 05, 06, 13 (cinco golpes)

Colores: Azul y blanco

Amor: Compatible con Virgo, Acuario y Géminis.

Recomendación: Las cartas del seis de copas y cinco de espadas indican una semana de fiestas y recuerdas a un ser querido que ya partió (rézale). Tienes un vigilante espiritual que abre puertas.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Torre

Escorpio, esta semana controla mal carácter y victimismo. Tu mejor día es el miércoles.

Salud: Cuida tus hormonas, tiroides, próstata/vejiga. Visita al médico y haz un chequeo.

Consejo: Todos los días repite: “Yo soy prosperidad y merezco amor”. Prende veladora blanca a la Virgen de Guadalupe y compra regalos de Navidad ya.

Números de la suerte: 24, 42, 77

Colores: Azul y amarillo

Amor: Compatible con Leo, Cáncer y Piscis.

Recomendación: Las cartas del caballo de oros y siete de bastos anticipan amor nuevo compatible y oportunidad de negocio propio.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Fuerza

Sagitario, estás en tu mejor momento y debes disfrutar la semana de tu cumpleaños. Tu mejor día es el jueves.

Salud: Presta atencón a la espalda baja, riñones, cadera. Cuidado caídas.

Consejo: Prende veladora roja o verde a la Virgen de Guadalupe. Respira hondo antes de enojarte.

Números de la suerte: 03, 04, 09

Colores: Naranja y rojo

Amor: Compatible con Sagitario, Leo y Tauro. Embarazo en puerta si estás en pareja.

Recomendación: Las cartas del seis de oros y cinco de oros indican dinero extra y paz. Acércate a la familia y aléjate de tóxicos. Cualquier cirugía sale excelente.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Estrella

Capricorinio, esta semana brilla más que nunca. Tu mejor día es el viernes (día mágico de la Virgen).

Salud: Cuida tu hígado, intestino, estómago. Come sano y toma jugos.

Consejo: Prende veladora blanca y lleva flores rojas a la Virgen. Quita gente aprovechada de tu vida.

Números de la suerte: 02, 18, 29

Colores: Azul y amarillo

Amor: Compatible con Escorpión, Virgo y Tauro.

Recomendación: Las cartas de siete de oros y as de espadas revelan dinero extra y arreglas situaciones legales (multas, títulos, pasaporte) con triunfo total.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: As de oros

¡Premio mayor! Acuario, te pisa la buena suerte grande. Tu mejor día es el jueves.

Salud: Cuida tus dientes y garganta. Esta semana ve al dentista y cuidate de gripes.

Consejo: Prende veladora roja o blanca a la Virgen de Guadalupe, ponte perfume de sándalo y cámbiale el look. Invierte YA en una propiedad.

Números de la suerte: 01, 23, 66

Colores: Blanco y azul

Amor: Compatible con Libra, Géminis y Aries. Por fin te toca corazón fiel.

Recomendación: Las cartas del cinco de bastos y seis de bastos revelan desconfianza de mal de ojo y un ex. 2026 será de muchos viajes y cambios positivos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Piscis, la suerte es tuya y la atrapas. Tu mejor día es el viernes.