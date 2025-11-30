Horóscopo mensual de diciembre: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada mes, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodíaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes de diciembre. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo mensual para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Aries

Carta del Tarot: El Sol

Diciembre es uno de tus mejores meses del año, Aries. El Sol te ilumina todo y tu mente está tan poderosa que lo que piensas se materializa casi al instante. Te vienen dos viajes, uno de placer y otro que puede ser laboral. Tus días clave de doble suerte: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 25, 30 y 31.

Mejor día de la semana: Jueves

Números mágicos: 22 - 29 - 66

Colores: Blanco y azul

Salud: Mucho cuidado con garganta, tiroides, pulmones y bronquios. El cambio de clima te puede afectar. Toma vitamina C, cítricos, miel con limón, jarabe para la tos y fortalece tu sistema inmunológico. Evita corrientes de aire y abrígate el cuello.

Trabajo y dinero: Estabilidad económica total. Llega dinerito extra que no esperabas, negocio propio que despega, ascenso o cambio de área con mejor sueldo. Si estás desempleado, te llaman de dos lugares. Invierte en ti: curso corto de finanzas, administración o ventas online. ¡Siete golpes de suerte en lotería y posadas! Premio mayor el 25 o 31.

Amor: Compatible con Capricornio y Leo. Si estás soltero/a, llega amor nuevo con regalo sorpresa que te hará sonreír toda la Navidad. Si estás en pareja, pasión renovada y planes de futuro. Cierra ciclos tóxicos del pasado.

Mensaje: ¡Corta energías negativas YA! Malas amistades, ex tóxicos y pensamientos oscuros. Cómprate ropa blanca y azul, cambia el look, ponte perfume de sándalo y hazte notar. El Arcángel Uriel te dice: “¡Atrévete a ser grande! Prende veladora blanca o roja el día 1, córtate el cabello y declara: este diciembre piso puro triunfo”. ¡Despertar de nuevo comienzo: negocio, casa nueva o cirugía estética para verte espectacular!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Tauro

Carta del Tarot: As de Oros

Diciembre te trae estabilidad económica y pura fiesta, Tauro. Dos viajes placenteros y vacaciones al final del mes. Tus días clave: 2, 4, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 30 y 31.

Mejor día de la semana: Lunes

Números mágicos: 05 - 37 - 48

Colores: Rojo y amarillo

Salud: Cuidado con la vista, oídos, garganta y resfriados fuertes. El frío te afecta mucho. Protégete con tapabocas, gotas para ojos, suero nasal y evita cambios bruscos de temperatura. Insomnio sigue siendo tu talón de Aquiles: cambia horarios de sueño.

Trabajo y dinero: Tendrás el aguinaldo, dinero que te debían y negocio extra que pones este diciembre. Aplica ya a mejores puestos para 2026. Suerte en juegos de azar y posadas.

Amor: Compatible con Acuario y Virgo. Amor maduro y estable. Viene embarazo en la familia que te llenará de alegría.

Mensaje: Respira profundo antes de explotar, Tauro. El Arcángel Gabriel te dice: “Actúa conforme a tus planes”. Ponte listón rojo en tobillo izquierdo con 3 nudos, prende veladora roja el día 1 y usa perfume de cuero o madera. Sal a caminar temprano para que el sol queme lo negativo. ¡Todo lo que planeaste en 2025 se cumple ahora!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Géminis

Carta del Tarot: El Mundo

Diciembre es mágico y maravilloso, Géminis. Todo se alinea, traes imán para amor, pasión y dinero. Un viaje que te encantará. Tus días clave: 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31.

Mejor día de la semana: Miércoles

Números mágicos: 01 - 16 - 18

Colores: Naranja y azul

Salud: Estrés, ansiedad, nervios e impaciencia. Duerme tus 8 horas, toma té de manzanilla o valeriana, haz yoga o meditación. Evita el café después de las 4 pm.

Trabajo y dinero: Proyectos pendientes del 2025 se cierran con éxito y ganancia. Cambio de casa, ciudad o país posible para 2026. Te llega contrato o ascenso importante. Toma curso de relaciones públicas, leyes o política.

Amor: Libra y Sagitario. Propuesta de matrimonio, amor verdadero o embarazo en puerta.

Mensaje: Deja ir a quien no era para ti. El Arcángel Miguel te dice: “Nuevo comienzo total”. Prende veladora blanca el día 1, usa colores naranja y azul. Te regalan una mascota que te hará muy feliz. ¡Confía en tu intuición, todo lo que presientas es cierto!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Cáncer

Carta del Tarot: El Ermitaño

Diciembre es tu luz al final del túnel, Cáncer. Soluciones, estabilidad y decisiones fuertes. Dos viajes y mucha fiesta. Tus días clave: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 29 y 31.

Mejor día de la semana: Miércoles

Números mágicos: 07 - 14 - 33

Colores: Blanco y verde

Salud: Cuida tu estómago de gastritis, colitis e intestino irritable. Come poco de todo, evita irritantes, toma probióticos y aguas de frutas. Pon dieta estricta desde ya.

Trabajo y dinero: Se viene un negocio extra los fines de semana (comida, postres, manualidades). Habrá estabilidad económica y apoyo a familiar enfermo. En diciembre toma curso de arte, marketing digital o enfermería.

Amor: Si estás soltero, compatible con Escorpión y Piscis. Amor profundo y leal.

Mensaje: Enfrenta los problemas, no huyas. El Arcángel Metatrón te dice: “Liberación total del pasado”. Pon vaso con agua bajo la cama, usa algo de plata y colores azul/verde. Prende veladora blanca o roja el día 1. ¡Diciembre te transforma en pura alegría!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Leo

Carta del Tarot: El Emperador

Diciembre es de conquista total, Leo. Pides el aumento y te lo dan, el puesto y te lo dan. Una o tres salidas de viaje. Tus días clave: 1, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31.

Números mágicos: 07 - 14 - 33

Colores: Blanco y verde

Salud: Cuida tu columna, cintura baja, riñones y huesos. No cargues peso, toma más agua, haz estiramientos y ve al quiropráctico si es necesario.

Trabajo y dinero: Puedes con todo, tu trabajo actual y un negocio propio. Se viene un ascenso, cambio de categoría y reconocimiento. Realiza un curso de baile, diseño o medicina alternativa.

Amor: Compatible con Aries y Géminis. Regresa quien se fue o propuesta de casamiento.

Mensaje: Depura gente tóxica. El Arcángel Jofiel te dice: “Llega ese regalo que tanto anhelabas”. Prende veladora roja, córtate cabello y ponte perfume cítrico. Usa blanco y verde. ¡Recibirás sorpresa grande en diciembre!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Virgo

Carta del Tarot: El Mago

Diciembre es uno de tus mejores meses, Virgo. Todo se te da, recibes sorpresas y la abundancia te persigue. Residencia o trabajo en el extranjero. Tus días clave: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31.

Mejor día de la semana: Martes

Números mágicos: 06 - 08 - 20

Colores: Rojo y amarillo

Salud: Cuidado con la migraña, dolor de cabeza, tensión arterial y estrés cerebral. Duerme más, haz ejercicio, meditación y desconéctate del celular por las noches.

Trabajo y dinero: Tendrás recompensa laboral, bono extra y suerte en casinos. Te ofrecen trabajo en empresa americana o extranjera.

Amor: Compatible con Tauro y Aries. Pasión y amores nuevos.

Mensaje final: Sé humilde y sabio al hablar. El Arcángel Rafael te dice: “El poder del amor lo vence todo”. Prende veladora blanca el día 1, visualiza tu éxito. ¡Cuídate de traiciones del pasado!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Libra

Carta del Tarot: El Juicio

Diciembre es cierre de ciclos y soluciones totales, Libra. Organizas las mejores vacaciones y cierras el año en paz. Tus días clave: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 y 31.

Mejor día de la semana: Viernes

Números mágicos: 17 - 21 - 40

Colores: Blanco y negro

Salud: Cuida tu estómago de gastritis, úlceras y exceso de comida/alcohol. Deja el cigarro, come sano y hazte chequeo dental o carillas.

Trabajo y dinero: Ascenso o mejor puesto, negocio extra los fines de semana. Te invitan a dar clases o trabajar en escuela.

Amor: Complatible con Tauro y Géminis. Los que están en pareja tendrán una propuesta de amor verdadero y casamiento.

Mensaje: Reinvéntate. El Arcángel Metatrón te dice: “Determinación y autocontrol”. Lleva limón verde en la bolsa, prende veladora roja y ponte loción siete machos. ¡Nuevo mundo te espera!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Escorpio

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

¡Diciembre te puede hacer millonario, Escorpión! Posibilidad real de lotería o premio mayor. Disfruta de tus vacaciones y viajes. Tus días clave: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 21, 25 y 31.

Mejor día de la semana: Sábado

Números mágicos: 02 - 13 - 27

Colores: Rojo y amarillo

Salud: Protege tu garganta, tiroides y virus respiratorios. Cuídate de traiciones laborales también.

Trabajo y dinero: Oferta en publicidad, gobierno o extranjero. Resuelve divorcios, herencias y papeles legales antes de 2026.

Amor: Compatible con Piscis y Cáncer. Los que están en pareja, hay embarazo en puerta.

Mensaje: Purifica cuerpo, mente y espíritu. El Arcángel Miguel te dice: “Pide un deseo el día 1 con veladora roja, se cumple rápido”. Perdónate y confía. ¡Todo lo grave se soluciona mágicamente!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Sagitario

Carta del Tarot: La Torre

¡Tu mes, Sagitario! Doble suerte rápida, lujo y reconocimiento en el mes de tu cumpleaños. Tus días clave: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30.

Mejor día de la semana: Miércoles

Números mágicos: 12 - 23 - 61

Colores: Azul y rojo

Salud: Controla tu peso, colesterol, presión y todos los excesos (alcohol, comida, desveladas).

Trabajo y dinero: ¡Siete golpes de suerte en lotería! Apuesta al negocio propio y tendrás un crecimiento brutal.

Amor: Compatible con Aries y Leo. Los que están en pareja tendrán propuestas de compromiso o matrimonio.

Mensaje: Deja rencores y vicios. El Arcángel Metatrón te dice: “Abundancia sin límites”. Perfume de cuero, ropa nueva y ve al mar. ¡Estás hecho para ser millonario!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Capricornio

Carta del Tarot: La Estrella

¡Tu mes cabalístico, Capricornio! Recuperación total y nuevo camino. Tus días clave: 2, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 21, 24, 30 y 31.

Mejor día de la semana: Jueves

Números mágicos: 03 - 09 - 30

Colores: Verde y amarillo

Salud: Espalda baja, riñones, cadera y torceduras. Toma más agua y no cargues peso.

Trabajo y dinero: Negocio propio, deudas pagadas, pasaporte/visa y abundancia total.

Amor: Aries y Virgo. Pareja estable para futuro.

Mensaje: El Arcángel Uriel te dice: “Brilla como nunca”. Ropa deportiva nueva, perfume fuerte y veladora blanca o roja el día 1. ¡La riqueza llega porque Dios lo quiso así!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Acuario

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Diciembre te pone arriba del todo, Acuario. Todo se vende y todo se da. Tus días clave: 1, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 y 27.

Mejor día de la semana: Martes

Números mágicos: 15 - 38 - 50

Colores: Naranja y rojo

Salud: Depresión, ansiedad e insomnio. Medita, adopta mascota y ve al dentista (carillas para brillar más)

Trabajo y dinero: Triple suerte rápida en ventas y proyectos. Lo que tocas se convierte en oro

Amor: Compatible con Tauro y Libra. Los que están en pareja hay compromiso y posible embarazo

Mensaje: El Arcángel Metatrón te dice “Mes lleno de bendiciones”. Perfume de pachulí, oro o plata y discreción total. ¡Todo lo que esperabas este año llega en diciembre!

Cuál es el horóscopo del mes de diciembre de Piscis

Carta del Tarot: El Carruaje

Diciembre es de avance sin freno, Piscis. Cumples propósitos y la suerte es tuya. Tendrás dos viajes. Tus días clave: 1, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30 y 31.