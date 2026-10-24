Entramos al lujoso jardín de Zaira Nara: sillones de diseño y el color que pisa fuerte

Zaira Nara comparte habitualmente con sus seguidores detalles de su vida cotidiana y de los espacios que habita. En esta oportunidad, la modelo abrió las puertas del sector verde de su hogar para mostrar el rincón exclusivo que elige para relajarse, tomar mate y disfrutar del aire libre al atardecer. Con una estética impecable que combina la arquitectura moderna y la naturaleza, la consigna decorativa prioriza el confort sin resignar elegancia ni sofisticación. La atmósfera que logra transmitir refleja un estilo de vida relajado, pero sumamente cuidado en cada detalle estético, convirtiendo cada rincón en un escenario ideal para sus publicaciones.

Zaira Nara compartió su lujoso jardín

Zaira Nara: El rincón verde y la elección del tono borravino

En las postales que subió a sus redes sociales, se observa un sector rodeado de imponentes muros blancos y vegetación frondosa, donde el suelo se cubre prolijamente con piedras decorativas. En medio de ese paisaje equilibrado, Zaira Nara ubica sus nuevos asientos preferidos. Lejos de inclinarse por los tonos neutros tradicionales como el gris, el blanco o el beige, la conductora se decanta por el color borravino (Apple Red). Este tono profundo, que oscila entre el vino tinto y el bordó, se convirtió en el gran protagonista de la temporada en interiorismo y paisajismo actual, marcando tendencia entre los principales referentes del diseño de interiores.

El borravino es el color elegido por Zaira Nara

La razón de su éxito rotundo en el diseño actual radica en que aporta una dosis perfecta de calidez, elegancia y dramatismo sin saturar los espacios. A diferencia de los colores estridentes que fatigan la vista, este matiz emana distinción y genera un contraste magnético tanto con las paredes claras como con el verde intenso de la vegetación circundante. Este color elegido por la influencer no se limita solo al jardín, sino que también tiene un rol protagónico dentro de la casa: la modelo decidió replicarlo en la cocina y en el playroom, logrando una continuidad visual muy lograda en toda la propiedad. En el espacio gastronómico, este tono aporta vitalidad a los detalles y accesorios, mientras que en el salón de juegos suma un aire lúdico pero moderno que conecta de manera armónica con el resto de la decoración interior de la residencia.

Zaira Nara usó el color borravino color en la cocina y playroom

Zaira Nara: Diseño sustentable y confort al aire libre

Las protagonistas indiscutidas del espacio de Zaira Nara son dos butacas. Se trata de modelos inspirados en la clásica línea Adirondack, pensados específicamente para ofrecer una ergonomía superior a la de cualquier silla convencional de jardín, cuidando la postura durante las largas horas de descanso y lectura al sol.

Según lo anunciado en la web de sus fabricantes, cada unidad se comercializa actualmente a un valor de $1.990.000. En cuanto a su composición, están fabricadas íntegramente con plástico reciclado posconsumo de alta densidad (HDPE), un material altamente sustentable que proviene de envases descartables recuperados y que destaca por su durabilidad extrema frente al paso del tiempo. Una de sus mayores ventajas técnicas es que no requieren ningún tipo de mantenimiento periódico, pintura ni cuidados especiales frente a las lluvias frecuentes o la radiación solar intensa.

Lujo y confort by Zaira Nara

Además, incorporan detalles funcionales muy valorados en el diseño actual: un abridor de botellas de acero inoxidable integrado de manera discreta en el apoyabrazos derecho y un peso estructural importante que garantiza total estabilidad ante ráfagas fuertes de viento. De este modo, Zaira Nara combina diseño de vanguardia, practicidad absoluta y un claro compromiso ambiental en un mismo sector de su hogar.