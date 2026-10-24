Así fue el cumpleaños de Agustín, el hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese: temática de la Selección, inflables XL y un muñeco de Messi

El hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese, el 21 de octubre, Agustín —a quien todos llaman cariñosamente "Coco"— cumplió años y lo celebró con una fiesta inolvidable inspirada en la "Scaloneta". Rodeado de sus seres queridos, el pequeño vivió una jornada a pura emoción y fútbol, un evento planeado con mucho detalle por sus padres para regalarle un día mágico y lleno de momentos especiales.

Así ingresaba Coco, el hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese, al salón

Abel Pintos y Mora Calabrese apostaron por una decoración celeste y blanca a puro gol

El salón lució transformado por completo con una estética dedicada a la selección argentina gracias al cuidadoso trabajo de ambientación que coordinaron de cerca Abel Pintos y Mora Calabrese. Los invitados ingresaron a un espacio decorado con globos celestes y blancos que cubrían el techo, mesas infantiles rodeadas de taburetes con forma de pelota de fútbol y una mesa principal imponente que capturaba todas las miradas desde el primer instante.

La fiesta del hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese tuvo como temática a "La Scaloneta"

En el centro de la escena se destacó una torta temática de varios pisos con detalles albicelestes, la silueta del número seis por su nueva vuelta al sol y escudos nacionales que decoraban cada nivel del pastel. Además, los chicos recibieron pelotas de fútbol de juguete y calcomanías exclusivas de los jugadores para personalizar sus propias pelotas durante los divertidos talleres de arte y manualidades que se organizaron para el entretenimiento de todos los presentes.

Abel Pintos y Mora Calabrese: Diversión sin límites con inflables gigantes y animación

Los juegos ocuparon el centro de la escena durante toda la tarde en un ambiente sumamente animado. Los pequeños invitados disfrutaron de un inflable XL con diseño de la Asociación del Fútbol Argentino, muros, colchonetas y zonas de salto que mantuvieron a todos en movimiento constante y risas compartidas.

El arte a través de personalización de pelotas

Un equipo de animación coordinó dinámicas grupales, coreografías y competencias recreativas que mantuvieron la energía bien arriba. Coco participó de cada propuesta con absoluta alegría, vistiendo una camiseta de la Selección con el número 23 en la espalda y el apellido Martínez, demostrando de este modo su gran pasión por la Albiceleste y por los ídolos del equipo nacional.

La gran sorpresa de Abel Pintos y Mora Calabrese: figuras gigantes de Lionel Messi y el Dibu Martínez

El momento más esperado de la tarde llegó cuando aparecieron muñecos gigantes con las figuras cabezonas de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez. Los personajes caminaron entre los chicos, saludaron, bailaron al ritmo de la música y posaron para las fotos junto a la réplica de la Copa del Mundo.

Llamaron la atención las figuras XXL de Messi y "Dibu"

Los niños corrieron con entusiasmo a abrazar a las reproducciones gigantes de los campeones mundiales. La celebración reflejó la enorme felicidad de Agustín en su día especial, acompañado en todo momento por Abel Pintos y Mora Calabrese en una jornada temática que revivió una de las pasiones que atravesaron a todos los argentinos en este 2026.

Créditos: Instagram ave.fotografia