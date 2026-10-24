Antonela Roccuzzo impuso el minimalismo con un vestido negro satinado y stilettos

Antonela Roccuzzo volvió a destacar por su estilo con un vestido negro satinado y stilettos a tono. Después de acompañar a Lionel Messi en una nueva premiación internacional, la empresaria quedó nuevamente en el centro de las miradas por una serie de fotografías en las que apostó por una propuesta de inspiración minimalista, de líneas sencillas y detalles cuidadosamente elegidos.

El viernes 23 de octubre, el jugador argentino fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo, España, acompañado por su esposa. Durante esa visita, ella también mostró distintas elecciones de vestuario. Las nuevas fotografías permiten apreciar otro estilismo, en el que el diseño de la prenda y la selección de accesorios concentran buena parte del interés.

Cómo es el vestido negro satinado de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo eligió un diseño de largo midi, escote cerrado y sin mangas. La prenda ajusta suavemente a la altura de la cintura y continúa en una falda fluida, con un borde inferior levemente irregular. Las imágenes de cuerpo entero permiten observar una silueta limpia, sin estampados, bordados ni apliques que compitan con el acabado brillante de la tela.

Antonela Roccuzzo lució un vestido midi satinado.

La parte superior presenta un drapeado discreto alrededor del cuello y una prolongación de tela sobre los hombros que se aprecia especialmente en las tomas laterales. Ese detalle introduce volumen en el sector superior, mientras que las costuras diagonales de la falda marcan la confección. El diseño conserva una apariencia sencilla, aunque incorpora varios recursos que le aportan personalidad y calidad al diseño.

Para completar la elección, sumó zapatos negros de punta fina y taco aguja. El largo de la prenda deja el calzado a la vista y mantiene una misma gama cromática de pies a cabeza. En la toma realizada junto a una puerta de madera se distinguen tanto la altura de los stilettos como la caída del género sobre las piernas.

El aspecto satinado cambia según la iluminación. En el interior se observan reflejos gris grafito sobre la superficie oscura, mientras que en el balcón el color se percibe más uniforme. Estas variaciones permiten apreciar la textura y acentúan los pequeños pliegues que se forman alrededor de la cintura y en la parte superior.

El acabado satinado del vestido adquiere distintos matices según la iluminación.

Los accesorios y el maquillaje de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo acompañó la ropa con aros de formato floral y acabado brillante, visibles tanto de frente como de perfil. Eligió además un anillo de gran tamaño, una pulsera delicada y un reloj metálico. Los complementos añaden puntos de luz alrededor del rostro y las manos, sin modificar la sobriedad del conjunto.

El cabello aparece suelto, con raya lateral y ondas suaves hacia las puntas. En algunas tomas cae sobre un hombro; en la foto de perfil se extiende por la espalda y permite apreciar el volumen del peinado. La elección deja los pendientes a la vista y acompaña la forma despejada del escote. Para el maquillaje se inclinó por sombras cálidas, delineado marcado y labios rosados de acabado luminoso, mientras que los pómulos presentan un brillo sutil y las cejas están definidas.

Los pendientes florales y el maquillaje en tonos cálidos fueron protagonistas del look.

Su interés por la moda también quedó a la vista durante el viaje a Asturias. Allí llevó un conjunto negro de pantalón amplio para su llegada y sastrería gris para una audiencia oficial, además de otras propuestas durante la gala. En cada aparición eligió prendas diferentes, manteniendo una preferencia por los colores neutros y los accesorios de líneas clásicas.

Sus elecciones anteriores muestran cómo adapta el guardarropa a distintas ocasiones. Para una tarde de tenis eligió un look sporty chic, mientras que en otra aparición optó por pantalones cargo de estilo sofisticado. En octubre de 2024, durante una entrevista con Haute Living, explicó que su forma de vestir había evolucionado y que el contacto con profesionales del sector la ayudó a identificar las piezas que mejor le sientan. También habló de su preferencia por tejidos cómodos y elecciones que reflejen su personalidad.

Antonela Roccuzzo llevó el cabello suelto, con ondas suaves y pendientes brillantes.

Con esta elección, Antonela Roccuzzo volvió a combinar dos clásicos del vestuario de noche: el vestido negro satinado y los stilettos. La silueta midi, el peinado suelto y los accesorios completaron una propuesta en la que los detalles de confección tuvieron el protagonismo, dentro de una estética minimalista que también se refleja en otras apariciones de la empresaria.