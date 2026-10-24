El amuleto de Julieta Prandi que cobró un significado especial tras su separación de Emanuel Ortega

Horas antes de que se conociera el anuncio de su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi sorprendió a sus más de un millón de seguidores con un álbum de fotos en el que posó en un primerísimo primer plano, dejando ver no solo su rostro, sino también un llamativo collar que no pasó inadvertido. La joya, que se convirtió en un amuleto cargado de significado, despertó la curiosidad de los usuarios y adquirió una connotación especial en medio de las repercusiones que generó su comunicado. Con una serie de imágenes, la modelo puso el foco en un accesorio que parece trascender lo estético.

Julieta Prandi | Instagram

El imponente collar de Julieta Prandi que cobró un significado especial tras su separación de Emanuel Ortega

El domingo 11 de octubre, Julieta Prandi había compartido en su cuenta personal de Instagram un álbum de tres fotos en el que no sólo se destacó su rostro, sino que también hubo un accesorio que se robó todas las miradas: un llamativo dije en forma de daga con alas extendidas y una piedra azul intensa en el centro. Si bien la actriz lo lució junto a otras cadenas plateadas, esta pieza se resaltó en las postales y no pasó inadvertida entre sus seguidores. En otras palabras, más allá de su diseño, despertó curiosidad por la carga simbólica que tiene una joya de estas características.

En el universo de los amuletos, la espada suele asociarse con la fuerza, el coraje y la protección, mientras que las alas remiten a la libertad, la espiritualidad y la figura de un ángel guardián. Por su estética, el dije remite la iconografía del Arcángel San Miguel, tradicionalmente representado con una espada como símbolo de justicia y defensa frente al mal. Por su parte, la piedra azul suele vincularse con la serenidad, la intuición y la verdad.

Antes de que decidiera cerrar los comentarios de la publicación, el dije ya había despertado interés entre sus seguidores. Incluso, la propia conductora escribió al pie de las imágenes: “Hoy me levanté con el lindo subido. O como diría mi abuela, estas churra. S.M.A”, estás siglas hacen referencia directa al arcángel en cuestión.

Julieta Prandi con el dije de San Miguel Arcángel | Instagram

La contundente decisión que trompo Julieta Prandi tras el escándalo con Emanuel Ortega

Luego de anunciar su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi viajó rumbo a Brasil para desconectarse y recargar energías para lo que resta del año. No obstante, el comunicado en sus redes sociales generó una ola de especulaciones que involucró desde la familia Ortega, Juan Alberto Mateyko y Ana Paula Dutil, hasta la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch.

Ya de regreso en Buenos Aires, la artista decidió cerrar la caja de comentarios de esta publicación para evitar que continuaran las especulaciones y los mensajes vinculados con su separación. De esta manera, la conductora optó por preservar su intimidad en medio de las repercusiones que generó la noticia y poner un límite a las opiniones de terceros sobre su vida privada.

El dije de Julieta Prandi | Instagram

Así, el llamativo collar de Julieta Prandi adquirió un protagonismo especial en medio de su ruptura amorosa con Emanuel Ortegal. Por su diseño, el dije remite a la iconografía del Arcángel San Miguel, considerado un símbolo de protección, justicia divina y fortaleza espiritual. Mientras que la espada representa la verdad y el poder para enfrentar las adversidades, las alas se asocian con el amparo celestial y la figura de un ángel guardián. Un elemento más que significativo en esta nueva etapa de su vida.