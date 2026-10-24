Entramos al vestidor de Agustina Cherri: estilo campestre, escalera y estantes vidriados

Agustina Cherri llamó la atención en redes sociales al mostrar el interior de su vestidor. A simple vista, se observa que este sitio lleva un estilo campestre y múltiples espacios de guardado, y que también se caracteriza por su amplitud y sus detalles con personalidad.

Así es el rústico vestidor de Agustina Cherri

Agustina Cherri mostró un rincón de su casa que se destaca por su diseño cálido y funcional. Hablamos de su vestidor, que combina el estilo campestre con una organización pensada para aprovechar cada espacio. Con muebles de madera natural, una escalera de apoyo y estantes con puertas de vidrio, este lugar se vuelve ideal para guardar sus prendas y armar sus looks diarios.

Tal como se puede ver en las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, las paredes están aprovechadas con muebles de madera en tonos cálidos, que recorren el ambiente de piso a techo. A uno de los lados, los estantes abiertos permiten mantener la ropa a la vista, organizada en perchas y distribuida por sectores. Esta disposición facilita el acceso a las piezas y convierte al guardarropa en parte de la decoración.

Agustina Cherri

En la zona superior, los compartimentos se extienden hasta el techo y ofrecen espacio adicional para guardar cajas y otros objetos. Del otro lado, los módulos de madera incorporan estantes y cajones que permiten organizar accesorios y más prendas sin perder de vista la armonía del conjunto.

Uno de los detalles más llamativos es el mueble ubicado al fondo, que combina cajones de madera con puertas vidriadas y marcos en un tono verde suave. Detrás del vidrio se pueden guardar ropa doblada y objetos personales, mientras que la transparencia permite visualizar el contenido sin necesidad de abrir cada compartimento. Además, el contraste entre el verde y la madera suma un toque de color que rompe con la uniformidad del ambiente sin alejarse de su estética natural.

Así es el vestidor de Agustina Cherri: estilo campestre, escalera y estantes vidriados

Una escalera de madera y detalles que refuerzan el estilo campestre

Otro elemento en el vestidor de Agustina Cherri que se robó todas las miradas de sus seguidores es la escalera de madera ubicada en el centro del vestidor. Su diseño sencillo y su acabado natural acompañan el mobiliario y, al mismo tiempo, permiten alcanzar los estantes más altos, una solución práctica para aprovechar la altura del ambiente.

La elección de este accesorio refuerza el estilo campestre del espacio, inspirado en materiales nobles y elementos de apariencia tradicional. Lejos de apostar por superficies brillantes o muebles de líneas ultramodernas, la actriz prioriza las texturas naturales y una paleta de tonos cálidos que genera una sensación acogedora.

Así es el vestidor de Agustina Cherri: estilo campestre, escalera y estantes vidriados

Por otro lado, el piso claro y la alfombra de fibras naturales también contribuyen a equilibrar visualmente el protagonismo de la madera mientras que la iluminación empotrada en el techo completa el ambiente con una luz funcional, ideal para encontrar prendas y distinguir los colores al momento de vestirse.

De esta manera, el vestidor de Agustina Cherri se caracteriza por llevar un estilo campestre y tener escalera y estantes vidriados. Este ambiente demuestra cómo la combinación de madera y soluciones de guardado puede crear un rincón práctico, cálido y ordenado.