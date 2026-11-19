CONTENT CARAS DECO

Cuando alguien me llama para diseñar su jardín, lo primero que hago no es elegir plantas, sino escuchar. Para mí, un jardín es un sistema vivo y, a la vez, el lugar donde una familia se encuentra, disfruta y crea recuerdos. Por eso, en Lucila Mazzini Paisajismo, acompaño cada proyecto en seis etapas en las que combino mi mirada de paisajista con mi formación como ingeniera agrónoma.

1. Conocer

La primera visita incluye una entrevista con el cliente y un análisis del espacio. Pregunto qué actividades se quieren hacer en el jardín (fogón, huerta, juegos, lectura, reuniones) y cómo es la dinámica de la familia. En el terreno, analizo la orientación, el asoleamiento, el suelo, el escurrimiento, la vegetación existente y las visuales, tanto las que conviene destacar como las que conviene tamizar.

2. Imaginar

Con esa información armo el anteproyecto, como una propuesta preliminar de sectorización del jardín. Defino los usos, los recorridos y cómo se conecta cada sector con la casa y con las circulaciones existentes. En esta etapa también se arma una paleta y un moodboard (un tablero de imágenes de referencia) que marcan la identidad visual del proyecto.

3. Diseñar

El plano final define la ubicación de los canteros, los esquemas de plantación y la distribución de especies. Incluye las fichas de cada planta con su porte, su estructura, su floración y su aporte al paisaje. Para la selección cruzo los gustos del cliente con lo que el lugar permite: los requerimientos de luz, agua y suelo de cada planta, su adaptación al clima y su comportamiento a lo largo del año. Siempre trabajo con estratos y con una floración escalonada, para que el jardín tenga interés en todas las estaciones.

Los aromas son parte del diseño: a veces tienen el poder de devolvernos a la infancia. Jazmines, azahar de cítricos, magnolia y glicina funcionan muy bien cerca de galerías, aberturas y caminos, donde se perciben al pasar y el viento los acerca.

4. Visualizar

Con renders y fotomontajes se anticipan la atmósfera, la escala de los espacios, los materiales y la relación entre la vegetación y la arquitectura.

5. Ejecutar

Planifico la obra con el detalle de los insumos y las tareas necesarias, y llevo adelante la dirección de obra para que lo proyectado se traslade fielmente al terreno.

6. Acompañar

Un jardín evoluciona. Por eso acordamos visitas después de la plantación para hacer el seguimiento técnico, asesorar en el mantenimiento y hacer puestas a punto según su desarrollo.

Mi propósito es unir conocimiento técnico y sensibilidad para crear jardines sanos, en equilibrio con su entorno y llenos de momentos para compartir.

Lucila Mazzini

Paisajista | Ingeniera Agrónoma

Instagram: @lucilamazzini.paisajismo

[email protected] | 11 5693-4270

lucilamazzini.paisajismo.com