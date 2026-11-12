CRAFTA: arquitectura modular y construcción sostenible con tecnología industrial

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Con más de 20 años de experiencia en el rubro de la construcción, los hermanos y arquitectos Mariana y Juan Sebastián Marcó fundaron CRAFTA en 2021, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a partir de la necesidad de desarrollar un sistema más eficiente, previsible y sostenible.

Inspirados en el sistema Wood-Frame, la disponibilidad de madera en la región y las posibilidades de la arquitectura modular, impulsaron un modelo de construcción industrializada que permite fabricar espacios habitables en un entorno controlado, mediante un proceso conocido como off-site.

Construcción modular, eficiencia energética y sostenibilidad

La propuesta de CRAFTA combina tecnología industrial, diseño bioclimático y respeto por el medio ambiente. A diferencia de los métodos tradicionales, su sistema permite fabricar módulos independientemente de las condiciones climáticas, optimizando los tiempos de producción y entrega.

La construcción en seco ofrece aislación térmica, reducción de la huella de carbono y ausencia de consumo de agua en obra, además de garantizar calidad constructiva reduciendo al mínimo el mantenimiento futuro.

Otro de sus diferenciales es la flexibilidad de la arquitectura modular, que permite desarrollar viviendas, oficinas, edificios y Eco-Lodges destinados al turismo. Estos espacios pueden transportarse, adaptarse y ampliarse por etapas según las necesidades de cada proyecto.

De la arquitectura tradicional a la innovación industrial

El recorrido de sus fundadores comenzó en la construcción convencional. Entre 2010 y 2020, profundizaron sus conocimientos en Wood-Frame, participaron en investigaciones vinculadas con la UTN y la Guía CIRSOC, y viajaron a Canadá para conocer nuevas posibilidades de la construcción en seco.

La pandemia de 2020 impulsó la decisión de integrar bioarquitectura y tecnología industrial en un proyecto propio. Desde entonces, CRAFTA desarrolló y entregó módulos habitables y comerciales con el acompañamiento de un equipo especializado.

Su crecimiento estuvo acompañado por distintos reconocimientos, entre ellos el Programa de Apoyo a la Competitividad (2022), UTN Emprende (2023), Emprendimiento Argentino (2025) y el Sello de Buen Diseño Argentino (2025). También participó en instancias de incubación universitaria en UTN FRCU y en el Concurso Soluciones Innovadoras del Banco Nación, actualmente en curso.

Con vistas al futuro, CRAFTA busca consolidarse como referente en Entre Ríos y Argentina en construcción modular industrializada, ampliando el desarrollo de viviendas, oficinas y edificios que combinen calidad, adaptabilidad y eficiencia energética.

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Oficina: 9 de Julio 1625, 2°B, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina.