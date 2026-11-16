Casa Patt: interiorismo y diseño para crear espacios que invitan a ser vividos

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Casa Patt nació de la pasión de Patricia Gómez por el diseño, la estética y la transformación de los espacios. Su propuesta parte de una mirada intuitiva que busca descubrir nuevas posibilidades en cada ambiente, aprovechando sus características para crear lugares que transmitan bienestar, belleza y equilibrio.

Con el tiempo, esa sensibilidad natural se complementó con conocimientos y herramientas profesionales que permitieron consolidar una propuesta de interiorismo centrada en las personas y sus formas de habitar. Más allá de la decoración, el objetivo es interpretar las necesidades de cada cliente y diseñar ambientes que inviten a ser vividos y disfrutados.

Diseño de interiores: armonía, funcionalidad y conexión con la naturaleza

La identidad de Casa Patt se caracteriza por la creación de espacios cálidos, luminosos y funcionales, donde los materiales, las proporciones y las texturas se combinan para lograr ambientes equilibrados.

Uno de los aspectos centrales de su propuesta es la integración entre los espacios interiores y exteriores, aprovechando la luz natural, generando amplitud e incorporando el paisaje y la naturaleza como parte del diseño.

Sin embargo, su diferencial no se limita a la estética. Patricia Gómez propone un acompañamiento personalizado durante todo el proceso, desde las primeras ideas hasta la ejecución del proyecto, participando en la elección de materiales y en las decisiones que surgen durante cada etapa.

Esta forma de trabajo responde a una convicción: un buen diseño no solo debe imaginarse, sino también poder concretarse, respetando las necesidades y expectativas de quienes habitarán el espacio.

Reformas y dirección de obra: del diseño a la ejecución

A lo largo de su evolución, Casa Patt amplió su propuesta hacia un servicio integral de interiorismo, reformas y dirección de obra. Actualmente, su trabajo abarca el diseño de ambientes, la selección de mobiliario, materiales e iluminación, así como la coordinación de los distintos profesionales y proveedores involucrados.

La dirección y coordinación de obra ocupa un lugar fundamental dentro de este proceso. Cada proyecto presenta desafíos que requieren decisiones, adaptaciones y soluciones concretas para garantizar que la idea original pueda materializarse.

Desde una mirada resolutiva y cercana, Patricia busca acompañar cada instancia, atender los imprevistos y cuidar los detalles que terminan definiendo la identidad de un espacio.

Una propuesta que integra interiorismo, arquitectura y paisaje

De cara al futuro, Casa Patt busca consolidar su identidad a través de la atención personalizada, la sensibilidad estética y el acompañamiento integral, manteniendo el contacto directo con cada cliente.

Entre sus próximos objetivos se encuentra profundizar el desarrollo de espacios exteriores y proyectos de paisajismo, entendiendo que la naturaleza cumple un papel fundamental en la manera de habitar y disfrutar los ambientes.

La intención es continuar integrando interiorismo, arquitectura y paisaje en propuestas que contemplen cada espacio como un conjunto, sin perder de vista la personalidad y las necesidades de quienes lo utilizan.

Bajo esta filosofía, Casa Patt sostiene una idea que define su esencia: crear espacios que no solo sean estéticamente atractivos, sino que también transmitan emociones, mejoren la calidad de vida y generen ganas de vivirlos.

CONTACTO

Tel: 11 5713 0769

Instagram: @casapatt.interiorismo

Mail: [email protected]