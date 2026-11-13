Sofía Pérsico: diseño de interiores que combina identidad, funcionalidad y bienestar

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Sofía descubrió su pasión por el diseño de interiores desde muy joven, impulsada por el interés de imaginar espacios y transformar ideas en proyectos reales. Su recorrido profesional comenzó mientras estudiaba en la facultad, dos años antes de recibirse, cuando realizó su primer trabajo: el diseño de un toilette.

Aquella experiencia le permitió aplicar sus conocimientos y reafirmar su vocación. Con el tiempo, cada obra y reforma contribuyó a construir su identidad profesional, acompañada por la confianza de quienes eligieron sus propuestas.

Hoy, al frente de Sofía Pérsico Studio, desarrolla una mirada del interiorismo que combina sensibilidad estética, funcionalidad y atención personalizada, con el objetivo de crear ambientes que reflejen la personalidad de cada cliente.

Diseño de interiores personalizado y espacios con identidad

Uno de los principales diferenciales de su trabajo es el acompañamiento cercano durante todas las etapas del proyecto. Su propuesta parte de comprender cómo vive cada persona, cuáles son sus necesidades y qué sensaciones busca encontrar en su hogar.

Su identidad estética se caracteriza por las tonalidades naturales, las texturas y la calidez de los materiales. Sin embargo, su enfoque no consiste en imponer un estilo, sino en encontrar un equilibrio entre su visión profesional y las preferencias de cada cliente.

Bajo el concepto Design for Better Living, el estudio entiende el hogar como un refugio, donde el diseño debe trascender lo visual para aportar comodidad, bienestar y sentido de pertenencia.

El interiorismo como herramienta para mejorar la vida cotidiana

Para Sofía, uno de los mayores desafíos de la profesión es mantenerse en constante evolución, explorar nuevos materiales y soluciones, y coordinar el trabajo con proveedores y equipos para concretar cada proyecto.

Durante su formación universitaria, desarrolló una tesis sobre la influencia de los espacios en el bienestar de las personas, una temática que continúa orientando su trabajo. Desde esa perspectiva, considera que una transformación bien pensada puede mejorar la experiencia cotidiana de quienes habitan un ambiente.

Con 23 años, la diseñadora atraviesa una etapa de crecimiento profesional y busca seguir consolidando Sofía Pérsico Studio, perfeccionarse y asumir nuevos desafíos creativos.

Mientras prepara futuras propuestas que compartirá a través de sus redes sociales, donde también muestra los procesos detrás de cada diseño, mantiene su objetivo de construir un estudio con identidad propia, basado en la cercanía, la creatividad y el compromiso con cada proyecto.

Celular: ‪+54 9 11 7817‑3714

Instagram: @sofiapersicostuido