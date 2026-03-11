Paulo Dybala compartió su primera foto con su hija, Gia: "Amor de papá"

La llegada de Gia, la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, sigue generando momentos cargados de emoción para la familia. En las últimas horas, el futbolista sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen muy especial en sus redes. Se trata de la primera foto pública en la que se lo ve abrazando a su hija. La publicación apareció en su cuenta de Instagram y en cuestión de minutos se llenó de reacciones. Con una escena cargada de ternura, el delantero mostró cómo está viviendo sus primeros días como papá.

Paulo Dybala y la primera imagen abrazando a su hija Gia

En la imagen se lo puede ver a Paulo Dybala en su casa, sosteniendo a la pequeña Gia en brazos. El futbolista la abraza con cuidado mientras apoya la cabeza sobre ella, en un gesto que transmite calma y protección. La bebé aparece envuelta en un conjunto claro con pequeños dibujos, descansando sobre el pecho de su padre. La escena tiene un clima doméstico y relajado, lejos de los estadios y de la exposición habitual del jugador. El propio Dybala acompañó la publicación con una frase breve pero muy significativa: “Amor de papá”, junto a dos emojis de corazón.

Paulo Dybala compartió una tierna imagen abrazando a su hija Gia y otra postal del momento en que anunciaron su nacimiento junto a Oriana Sabatini.

Sin embargo, no fue la primera vez que la pareja compartió imágenes tras el nacimiento de su hija. Días antes, el futbolista y Oriana Sabatini habían publicado una foto conjunta para anunciar la llegada de Gia. En esa imagen se podía ver la diminuta mano y el pie de la recién nacida sostenidos por las manos de sus padres. La postal, simple pero profundamente simbólica, reflejaba el primer momento de la familia ampliada. En aquella publicación, el futbolista escribió “Un aplauso pa mami y papi”, una frase que muchos interpretaron como un guiño a la popular canción de Bad Bunny.

Paulo Dybala y el nuevo capítulo familiar junto a Oriana Sabatini

La llegada de la bebé también revolucionó al resto de la familia. De hecho, Catherine Fulop ya comenzó a disfrutar a pleno su nuevo rol de abuela y no ocultó su emoción por este nuevo capítulo en su vida. En redes sociales se viralizó una imagen muy íntima en la que se la ve sosteniendo a su nieta con ternura en el living de su casa, completamente concentrada en la pequeña. La postal fue compartida por Tiziana Sabatini, hermana de Oriana, y rápidamente generó una ola de comentarios entre los seguidores de la familia. Además, el momento coincidió con el cumpleaños de Catherine, lo que hizo que la celebración tuviera un significado todavía más especial para la actriz..

Cathy Fulop junto a su nieta Gia.

La llegada de Gia marca un momento muy importante para Paulo Dybala y Oriana Sabatini, quienes mantienen una relación desde 2018. La pareja se casó en 2024 en una ceremonia que reunió a familiares y a distintas figuras del espectáculo. Desde entonces, ambos comparten distintos momentos de su vida con sus seguidores en las redes. Asimismo, el nacimiento de su hija abrió una nueva etapa en la historia de la pareja y cada nueva foto de Gia se transforma en una de postal festejadas por por sus fans.