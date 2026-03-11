La verdadera historia de Alessia, la ucraniana que dijo ser la hija no reconocida de Andrea Del Boca

Andrea del Boca estuvo envuelta en un verdadero escándalo cuando en 2022 salió a la luz una versión que aseguraba que tenía una hija no reconocida en Ucrania. La actual participante de Gran Hermano Generación Dorada protagonizó una tapa de revista allá por los años 80' donde se especuló acerca de un posible embarazo. A raíz de este titular, trascendió hace un tiempo el explosivo rumor.

Alessia, la supuesta hija no reconocida de Andrea del Boca y Silvestre

Andrea del Boca mantuvo una polémica relación con Silvestre, su galán en la novela Los cien días de Ana. En aquel entonces ella tenía 17 años y él, 30. Otro de los condimentos que volvió a este romance un verdadero escándalo es que el artista era casado, tenía dos hijos y su esposa, Déborah Ramos, estaba embarazada del tercero. Como si esto fuera poco, en una oportunidad la pareja protagonizó una tapa de la revista TV semanal y el titular causó mayores repercusiones: "¿Andrea embarazada?".

La tapa de Andrea del Boca y Silvestre que especuló un embarazo de la actriz

A partir de esta especulación, nació una historia que involucraba a una joven ucraniana que decía ser hija de Andrea del Boca y Silvestre. A través de un informe expuesto en A la tarde (América TV) en 2022, el periodista Diego Estéves sacó a la luz el tema y contó detalles inéditos. De hecho, compartió fotos de la persona en cuestión y dejó en evidencia el gran parecido con la artista.

En este contexto, reveló que su nombra era Alessia y que murió en 2019, en Ucrania, por una insuficiencia renal. Asimismo, contó que hasta el momento de su muerte sostuvo que era hija de Andrea del Boca y Silvestre. Además, detalló cómo fue el presunto contacto entre Alessia y la familia Del Boca. Según relató, la mujer habría llamado directamente al domicilio de la actriz y fue atendida por su madre, Ana María Castro.

Diego Estéves fue el periodista que llevó la información en A la tarde en 2022.

“Llama a la casa, la atiende la madre de Andrea del Boca y le dice: `Yo estoy convencida que soy su hija´. La madre empezó a los gritos y le dijo que nunca más volviera a llamar”, reveló el periodista en el programa de Karina Mazzocco, tiempo atrás.

Las versiones que señalan un embarazo de Andrea del Boca que jamás salió a la luz

Luego, explicó que esta versión se sostiene a partir de "un supuesto embarazo de Andrea del Boca que fue tapa de revistas allá por el ‘82 y ‘83 cuando empezó a noviar con el querido Silvestre”. En este contexto, sumó que con el paso del tiempo surgieron distintas teorías alrededor de esta información. “Hay otras dos versiones de que habría perdido el embarazo o que lo habría dado en adopción en Europa”, expresó Diego Estéves generando fuertes repercusiones en los medios y en las redes sociales.

Andrea del Boca

Por último, relató que la búsqueda de información sobre la familia biológica de la joven habría sido impulsada por la hermana de Alessia, quien también se involucró en la investigación. “El relato es a partir de su hermana. Quizás Alessia tenía algún elemento más, pero lo que me dijo la hermana es que fueron a buscar a la partera que la entrega a Alessia y había fallecido”, concluyó Diego Estéves.

De esta manera, la verdadera historia de Alessia, la ucraniana que dijo ser la hija no reconocida de Andrea Del Boca, salió a la luz en 2022 cuando en el ciclo de América TV expusieron los detalles de este explosivo rumor que puso a la actriz en el centro de la escena mediática.