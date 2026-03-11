La historia de "Primer Amor", el disco con el que Nicole Neumann quiso conquistar la música

Nicole Neumann sorprendió en los años noventa con Primer Amor, el disco con el que buscó conquistar la música. El proyecto se convirtió en parte de su vida, marcando un momento único en su adolescencia. A tres décadas de aquel lanzamiento, la propuesta reflejó la intención de la modelo de expandir su carrera.

Nicole Neumann y la historia del disco con el que quiso incursionar en la música

Nicole Neumann presentó Primer Amor en 1994, un álbum que la llevó a incursionar en la música mientras ya se destacaba en las pasarelas argentinas. Con este proyecto, la modelo abrió un espacio diferente en su trayectoria, sumando canciones que retrataban la vida juvenil y dejando un testimonio de época.

Nicole Neumann

Con tan solo 13 años y con un presente destacado en el modelaje argentino, la presentadora sorprendió con una propuesta que buscaba catapultarla en la industria musical. En los ’90, lanzó un disco, editado por Sony Music, que contenía trece canciones inspiradas en temáticas como los primeros sentimientos, la vida escolar y las ilusiones.

El álbum se grabó en un estudio profesional con técnicos, coros y producción completa, dándole un marco serio a su debut. Entre los temas más recordados se encuentran No quiero estudiar, En el colegio y Dejate querer, esta última utilizada como cortina musical de la telenovela infantil Amigovios. La estética del disco se mantuvo en tonos blancos y negros, con una tapa que mostraba a Nicole Neumann.

El disco de Nicole Neumann

En una entrevista con TN Show, la modelo reveló que fue autora de la mayoría de las letras y que, además de las ventas del disco, obtuvo ingresos por las presentaciones en vivo que realizó en distintos escenarios. En ese momento, su madre Claudia era quien administraba su economía, ya que ella era menor de edad.

El estilo de disco y las canciones con las que Nicole Neumann quería conquistar la industria

Al recordar esa etapa, Nicole Neumann contó que gran parte de las ganancias obtenidas por el disco y las presentaciones las destinó a su pasión por la equitación. El dinero le permitió mantener su caballo y el equipo necesario para practicar este deporte. Durante su adolescencia, la presentadora siempre habló de su fuerte interés en el tema.

El disco de Nicole Neumann

El disco Primer Amor se caracterizó por un pop alegre y juvenil, con letras que reflejaban la vida cotidiana de una adolescente. La conductora reconoció que siempre tuvo inseguridad respecto a su voz, pero que disfrutaba la experiencia de grabar y presentarse en vivo. “Yo me divertía, aunque siempre estaba insegura porque sabía que no sabía cantar”, recordó.

El disco le permitió presentarse en distintos escenarios, como el Festival de la Canción de Mar del Plata en 1995. Allí respondió con firmeza a los comentarios críticos que surgían en torno a su carrera. “Tengo que aprovechar todas las oportunidades que se me den; la gente prejuzga. Nunca dejé de ir al colegio. Siempre que a alguien le va bien, hay alguien que critica”, comentó.

Nicole Neumann con su disco Primer Amor quedó vinculada a una etapa distinta de su carrera, en la que la música se convirtió en un espacio de exploración. El álbum, lanzado en 1994, reflejó las inquietudes juveniles y la búsqueda de nuevas experiencias artísticas. A treinta años de su estreno, la propuesta sigue formando parte de su recorrido y es recordada por sus seguidores.

VDV