Las mejores fotos de las divertidas vacaciones de Barby Franco y Sarah Burlando en Río de Janeiro

Barby Franco volvió a compartir con sus seguidores algunos momentos muy especiales de sus vacaciones en Río de Janeiro, donde viajó junto a su hija Sarah Burlando. A través de sus historias de Instagram, la modelo fue mostrando distintas escenas del viaje que combinó paseos, juegos y momentos familiares. Entre playas, salidas y recorridos por la ciudad, madre e hija se mostraron relajadas y disfrutando a pleno del descanso. Las publicaciones rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, que celebraron las imágenes llenas de ternura.

Barby Franco y Sarah Burlando: juegos, risas y momentos virales en Río

Uno de los momentos que más repercusión generó fue una divertida escena en el hotel. En un video que compartió la modelo, se la puede ver recorriendo el lobby sentada sobre una valija mientras Sarah va arriba con ella, como si fuera un pequeño juego improvisado. La niña saluda a la cámara y sonríe mientras su mamá empuja el equipaje por el pasillo. Durante la estadía también hubo tiempo para actividades especialmente pensadas para los más chicos.

En otra de las historias, Sarah aparece jugando dentro de una máquina llena de pelotas de colores en un espacio recreativo. Rodeada de luces y movimientos, la pequeña no puede ocultar su entusiasmo mientras intenta atrapar las pelotas que vuelan a su alrededor. Sobre la imagen, Barby escribió con humor: “Creo que es feliz”. La frase resumió a la perfección el espíritu del momento. Otro de los planes del viaje incluyó juegos en un parque de entretenimiento. En una de las fotos se la ve a Barby acompañando a Sarah en un autito chocador, mientras la nena se concentra en manejar. La escena refleja la dinámica que la modelo suele mostrar en sus redes: momentos compartidos con su hija cargados de complicidad.

Barby Franco y Sarah Burlando: paseos, moda y momentos familiares

Las vacaciones también incluyeron salidas y momentos dedicados al estilo. En una de las historias que compartió, Barby visitó el local de la marca John John en el shopping Río Barra, donde posó junto a una de las vendedoras del lugar con varias bolsas de compras. Desde la tienda le dedicaron un mensaje especial en redes, donde destacaron su simpatía y su influencia en el mundo de la moda. “Tuve el placer de atender a Barby Franco, que además de linda y extremadamente simpática comparte su estilo e inspiración como influencer en su país”, escribieron en portugués, agradeciéndole además su visita al local.

Entre juegos y siestas, Barby Franco disfrutó momentos muy tiernos con Sarah Burlando.

Además de las actividades y paseos, Barby Franco también mostró algunos momentos más tranquilos del viaje. En una de las fotos que compartió aparece Sarah descansando profundamente junto a su mamá en la cama, una postal íntima que transmitió calma después de un día intenso. La niña duerme abrazada a su chupete mientras Barby la acompaña de cerca, la imagen refleja ese costado más tierno de la maternidad que la modelo suele mostrar en redes.

Barby Franco combinó moda y salidas durante su viaje a Río de Janeiro.

El viaje también incluyó encuentros con amigos y otros niños. En una de las imágenes más comentadas se ve a Sarah Burlando posando con un grupo de chicos en un restaurante al aire libre, con palmeras de fondo y el clima típico de la ciudad brasileña. La modelo acompañó la escena con una frase que resumió el momento: “La banda más linda de Río”.