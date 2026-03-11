Leandro Paredes sorprendió a Camila Galante al mostrar lo que lleva en su bolso

En los últimos años, Leandro Paredes y Camila Galante ampliaron su universo más allá del fútbol. La pareja, que también incursionó en el rubro vitivinícola, consolidó un nuevo proyecto dentro del mundo beauty impulsado por ella, quien en 2021 decidió lanzar su propia marca de cuidado personal.

Leandro Paredes, Camila Galante

Con casi cinco años en el mercado, el emprendimiento sumó recientemente una nueva línea dedicada al público masculino, con Leandro Paredes como protagonista de la campaña. En ese contexto, ambos compartieron en redes sociales un divertido video en el que mostraron qué llevan en sus bolsos en el día a día.

Qué lleva Camila Galante en su bolso

El desafío comenzó con Camila Galante, quien abrió su bolso frente a cámara y fue enumerando los objetos que siempre la acompañan: “Vamos a mostrar qué tiene cada uno en su bolsito”, dijo al comenzar el video.

Entre los primeros elementos apareció un perfume para el cabello y un pequeño neceser: “Tengo cremita de manos, curita, mi labial”, explicó mientras mostraba cada producto. Luego continuó con otros objetos personales como un espejito, una agenda y su perfume favorito.

Los infaltables de Leandro Paredes

Cuando llegó el momento de Leandro Paredes, el futbolista también se animó a revelar los objetos que lleva siempre consigo. Entre ellos aparecieron un desodorante, dentífrico, su perfume y la llave del auto.

Leandro Paredes para Galante comética

Además, Leandro Paredes mostró que suele llevar un cepillo de dientes y la crema de la línea de Camila Galante que, según explicó, forma parte de su rutina de cuidado personal: “La cuido, la cuido. Me encanta. Fresquita”, comentó entre risas mientras enseñaba el producto frente a cámara. De manera divertida, la influencer le preguntó si se trataba de su nueva preferida, a lo que el deportista aseguró que si, dejando en evidencia el apoyo al proyecto de su pareja.