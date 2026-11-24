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El deseo de diseñar proyectos desde cero y tomar sus propias decisiones llevó a Antonella Chiariello a dar el paso hacia el trabajo independiente. Los primeros encargos llegaron a través de familiares y conocidos que confiaron en ella. Durante un tiempo, combinó esas obras con su empleo en relación de dependencia, hasta que las recomendaciones de sus clientes le permitieron dedicarse por completo a Estudio Antoferch.

Escuchar antes de diseñar

Para Chiariello, el diseño a medida empieza en la primera conversación con el cliente. Conocer qué espera del espacio y qué necesita de él le permite definir el rumbo de cada proyecto. Esa escucha también ayuda a distinguir qué decisiones responden a las características del lugar y cuáles tienen que ver con las preferencias de quienes van a usarlo.

El trabajo en equipo, de las primeras obras al futuro del estudio

Mientras dividía su tiempo entre su empleo y los primeros proyectos propios, la confianza en su equipo fue fundamental para resolver los imprevistos de obra. A medida que terminaba trabajos, las recomendaciones comenzaron a traer nuevos encargos y le dieron la estabilidad que necesitaba para independizarse.

El próximo paso que imagina Chiariello es ampliar el equipo de profesionales. Su objetivo es sumar distintas perspectivas al proceso de diseño y abrir un espacio de intercambio donde las decisiones de proyecto y los desafíos de obra puedan discutirse en conjunto.



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