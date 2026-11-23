El estilo de Máxima Zorreguieta no pasa desapercibido y sus looks expresan personalidad y seguridad. Siempre con una sonrisa en el rostro y una mirada audaz, la monarca suele combinar prendas clásicas y de protocolo real con detalles llamativos que convierte sus atuendos en verdaderas declaraciones de moda.

Máxima Zorreguieta brilla con sus diferentes outfits

Máxima Zorreguieta apuesta con frecuencia por prendas ultrafemeninas y recurre a los accesorios que consiguen el efecto impacto. Sombreros, aros, zapatos y carteras ocupan un lugar central en sus elecciones, al igual que los colores vibrantes y las siluetas estructuradas. Aunque sus compromisos oficiales exigen elegancia y formalidad, la monarca suele encontrar la manera para imprimir su sello personal a cada look.

Look de Máxima Zorreguieta//Instagram

Uno de los grandes protagonistas de su guardarropa son los trajes compuestos por pantalones o falda de diferentes colores y con sacos sastreros. En este tipo de conjuntos, la reina de Países Bajos usó tanto piezas al cuerpo como oversize monocromáticos. Asimismo, prefiere los pantalones de tiro alto y suele optar por modelo amplios, de piernas anchas y con caída fluida. En algunos outfits el largo es tan pronunciado que apenas se pueden ver los zapatos, creando un efecto que aporta movimiento y esteriliza las piernas.

Look de Máxima Zorreguieta//Instagram

Las faldas midi son otra de las prendas que nunca faltan en el armario de la reina. Con un largo que llega por debajo de la rodilla y suele acercarse a la mitad de la pantorrilla, este tipo de falda le permite construir estilismos refinados y femeninos. La monarca las combina con blusas, sacos entallados, sweaters o tops de diseños más modernos, según la ocasión.

Look de Máxima Zorreguieta//Instagram

También, los vestidos largos también forman parte de sus elecciones habituales. Máxima recurre a ellos para asistir a galas, recepciones y ceremonias oficiales. Puede elegir modelos de líneas simples o diseños más elaborados, con volumen, bordados, estampas o detalles en las mangas.

Look de Máxima Zorreguieta//Instagram

Máxima Zorreguieta opta por las capas, los sombreros y accesorios discretos

Los looks de Máxima Zorreguieta se destaca por los accesorios que elige en cada presentación pública, las capas y los sombreros son sus preferidos. En cuanto las joyas, la monarca lejos de presumir una carga excesiva de piedras, prefiere los accesorios discretos que acompañen a la perfección los atuendos seleccionados para lucir en su agenda real.

Look de Máxima Zorreguieta//Instagram

En primer lugar las capas son un recurso frecuente en su vestuario de la reina de Países Bajos. Elegantes y funcionales, le permiten sumar volumen y dramatismo a conjuntos más simples. En tonos neutros o colores intensos, las utiliza sobre vestidos, pantalones o trajes de sastrería, y las convierte en una pieza central de la propuesta.

Los sombreros merecen un capítulo aparte, suele incorporarlos en actos oficiales y eventos protocolares, donde los diseños escultóricos, las amplias alas y los tonos coordinados cobran protagonismo. Más que un complemento, el sombrero se convierte en una parte esencial de su imagen.

Look de Máxima Zorreguieta//Instagram

Finalmente, la reina siempre usa aros y suele elegir piezas con perla y clásicas, capaces de iluminar el rostro y sumar personalidad. Así, entre la sastrería, las faldas, los vestidos y los complementos, Máxima Zorreguieta construyó un estilo propio que combina tradición, modernidad y una notable vocación por sorprender.