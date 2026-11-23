Emiliano Kaczka construyó su carrera frente a las cámaras desde muy chico. Hermano mayor de Guido Kaczka, debutó a los diez años en Pelito y luego formó parte de Clave de Sol, dos ficciones que marcaron una época en la televisión argentina. Sin embargo, cuando todavía tenía una trayectoria consolidada como actor, decidió tomar otro camino: durante la crisis de 2001 terminó sus estudios de abogacía y comenzó a ejercer una profesión que también respondía a un mandato familiar.

Emiliano Kaczka

A los 53 años, su presente profesional tomó un rumbo diferente. Después de un prolongado alejamiento de los sets, volvió a trabajar en ficción y consiguió participar en distintas producciones para plataformas como Netflix, Disney+ y Flow. En una entrevista con Clarín, el actor repasó las razones que lo llevaron a alejarse de la televisión, habló de sus proyectos personales y se refirió a la relación con su hermano, que encontró su propio camino en la conducción.

El regreso de Emiliano Kaczka a la actuación después de 15 años

Aunque durante su infancia y juventud fue una figura habitual de la televisión, Emiliano Kaczka fue espaciando sus participaciones antes de cumplir los 30 años. La falta de continuidad laboral, las dificultades económicas y la necesidad de contar con una profesión estable influyeron en su decisión de terminar abogacía. También existía una expectativa familiar: su padre, que trabajaba como vendedor de muebles, insistía en que su hijo mayor tuviera un título universitario. Así comenzó una etapa en la que combinó el ejercicio de la abogacía con otros proyectos, mientras la actuación quedaba en un segundo plano. Sobre aquel alejamiento, reconoció: "No elegí esa pausa pero me vino bien".

El regreso de Emiliano Kaczka a la actuación

Su regreso comenzó con una participación en María Marta, el crimen del country, donde interpretó al fiscal Ángel Quiroga. Más tarde llegó Los Mufas: suerte para la desgracia, con el personaje de Silvio, y también formó parte de El sabor del silencio, donde interpretó a un empresario ligado a la política. En 2025 se sumó a Las maldiciones, la serie dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, en la que compartió elenco con Leonardo Sbaraglia. Para Kaczka, volver a trabajar en ficción significó recuperar un lugar en una industria de la que durante mucho tiempo se había sentido afuera.

La faceta de escritor de Emiliano Kaczka y la novela que comenzó en pandemia

Además de su trabajo como actor y abogado, Emiliano Kaczka encontró en la escritura otra forma de expresión. Durante los años en los que estuvo alejado de la televisión escribió cuentos y comenzó a desarrollar una novela durante la pandemia. El proyecto se titula Derecho de piso y tiene como protagonista a un chico actor, aunque aclaró que no se trata de una historia autobiográfica.

Emiliano Kaczka también debutó como escritor

La literatura también tuvo un lugar en su formación durante los años de pausa. El hermano de Guido Kazcka recordó que realizó talleres con la escritora Liliana Heker, una experiencia que le permitió acercarse al trabajo artístico desde otra perspectiva. A esa faceta se suma su interés por la música, especialmente por el tango, una pasión que heredó de su abuelo y de su tío.

La razón por la que Emiliano Kaczka no quiere conducir

A pesar de haber compartido sus primeros años en televisión, Emiliano y Guido Kazcka construyeron carreras muy diferentes. Mientras el menor se consolidó como conductor y productor, el mayor volvió a enfocarse en la actuación. En su momento, el abogado explicó que disfruta ver a su hermano en pantalla, incluso aseguró que lo considera un genio, pero que la conducción no despierta en él el mismo interés.

Emiliano Kaczka decide mantenerse alejado de la conducción

Sobre el vínculo que mantiene con Guido, Emiliano Kazcka contó que tienen una relación cercana, aunque no son de hablarse todos los días. Se encuentran en cumpleaños y reuniones familiares, y están presentes cuando alguno necesita del otro. Así, con un pasado brillante, el hermano mayor del conductor ha vuelto a dar algunos pasos en el mundo artístico.