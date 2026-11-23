Luisana Lopilato dio inicio a la "Bublé Season" desde su casa de Vancouver con una serie de postales en Instagram: un video, selfies y fotos de los preparativos con su familia. La actriz marcó así el comienzo de las fiestas en el hogar que comparte con el cantante Michael Bublé.

El anuncio llegó el domingo 22 de noviembre y retomó una expresión que ella ya había usado en diciembre de 2025. Esta vez la acompañó con un buzo bordado con la leyenda de la temporada y con escenas del armado, de modo que el posteo funciona como un adelanto de lo que se vive en ese hogar.

Luisana Lopilato: la "Bublé Season" empieza con un video, un árbol y un buzo bordó

Luisana Lopilato geolocalizó la publicación en Vancouver y la encabezó con una frase escrita en inglés y en español: "It's officially Bublé Season. Y en esta casa ya se siente". Debajo reunió un video de 18 segundos y varias fotos, que se pueden a lo largo de toda la publicación.

En la grabación, la actriz acomoda una aldea de juguete sobre una superficie cubierta de algodón que imita la nieve. Entre las piezas hay renos marrones, muñecos de fieltro con bufandas, galletitas de jengibre, pinos verdes en miniatura y dos arbolitos escarchados con bolitas y letras colgantes. A la derecha se distingue una locomotora de jengibre con espirales de glasé.

La segunda imagen muestra el living: un pino que casi llega a las lámparas colgantes. En la mesa ratona negra esperan las medias rojas con iniciales blancas, entre ellas una C, y un grupo de esferas negras y blancas. En la alfombra, Vida y Cielo, las dos hijas del matrimonio, se sientan entre una docena de bolas rojas, otras plateadas con relieve, hebras de bayas rojas y dos rollos de guirnalda plateada. Una viste pijama rosa y la otra, uno a rayas azules y violetas.

Vida y Cielo entre adornos rojos y plateados, con el árbol en plena instalación en el living.

Luisana Lopilato y Michael Bublé: la tradición de la "Bublé Season" en Vancouver

Luisana Lopilato ya había mostrado el armado del árbol a fines de noviembre de 2025, con todos vestidos con pijamas iguales de motivos festivos. En aquella ocasión colgaron botas con la inicial de cada integrante, y en el texto que acompañó las fotos habló de volver a casa tras terminar un proyecto: lo que más la llena, escribió, son los hijos contando historias, las risas y bailar en la cocina.

Semanas más tarde llegó la definición de la temporada, con un mensaje en el que escribió: "Entre luces navideñas, frío y paseo, estamos oficialmente en Bublé season. Felicidad". Posó en un parque iluminado en azul, verde y blanco, con un gorro de tejido con pompón y una remera con la leyenda "It's bublé Season".

La actriz posó con el buzo bordó de la "Bublé Season" en dos selfies.

La Navidad ya había reunido a la pareja frente a las cámaras. En 2019, el músico estrenó su versión de "White Christmas" con un videoclip en plastilina que mostraba a la actriz junto a Noah, Elías y Vida. Fue la segunda vez que ella apareció en un clip de su marido, tras "Haven't Met You Yet".

En los comentarios de la publicación, los seguidores se fijaron en la prenda: uno preguntó cómo conseguirla desde Canadá, otro escribió que quería ese buzo y varios elogiaron a la familia y a la actriz. El bordado, en rosa pálido sobre fondo bordó, con "it's" en minúsculas y "season!" en letra cursiva, se aprecia de cerca en una de las imágenes.

El bordado "it's bublé season!" en primer plano y otra selfie de la actriz.

Luisana Lopilato dejó abierta la "Bublé Season" en Vancouver con el posteo del domingo y mostró, entre las distintas figuras que se pueden observar en miniatura y las esferas de colores, cómo se prepara la Navidad en la casa que comparte con Michael Bublé y con sus hijos.