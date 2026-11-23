Desde el estudio de Amanece que no es poco, el ciclo de streaming de Olga, Dalma Maradona abrió su corazón y habló con frescura sobre cómo crecen Roma (6) y Azul (4), las dos hijas que formó junto a su esposo, Andrés Caldarelli. Diego Armando Maradona murió en noviembre de 2020, cuando la mayor apenas daba sus primeros pasos y la menor aún no había nacido. Lejos de los golpes bajos, la actriz contó —con humor, ternura y esa gestualidad tan suya— episodios cotidianos que muestran cómo la figura del Diez asoma en la vida diaria de las nenas. “Mis hijas son muy chiquitas todavía, como que no pueden entender la dimensión”, explicó al arrancar, antes de sumergirse en las escenas que la sorprenden y la emocionan cada vez que las evoca. Con un ritmo ágil y cálido, fue desgranando anécdotas caseras, escolares y futboleras que pintan de cuerpo entero la intimidad de su familia.

Dalma Maradona contó anécdotas de sus hijas relacionadas al "Diez"

Dalma Maradona: Gestos heredados y una sorpresa en la menor

Para Dalma Maradona, ver a Azul moverse con la misma impronta que su abuelo resulta casi surrealista. La menor nació casi dos años después de la partida de Diego, sin embargo, en su andar cotidiano asoman rasgos que descolocan a la propia mamá. “Azul no lo conoció, por ejemplo. Y tiene como cosas de él y camina igual y decís, ¿qué? Una blanca colorada gigante ahí, decís qué onda esta piba”, relató entre risas y asombro.

Ese contraste entre una nena rubia y cachetona y una postura o un paso que remite de golpe al ídolo mundial genera escenas que mezclan incredulidad, ternura y un toque de magia familiar. Dalma reconoce que le sorprende muchísimo y le emociona cada vez que lo cuenta, porque no hay manual ni explicación lógica para esa coincidencia física. Aunque Azul todavía no dimensiona el peso histórico del apellido que lleva, su forma de desplazarse funciona como un eco silencioso y entrañable dentro de la casa que comparte con Andrés Caldarelli.

Dalma Maradona: Videollamadas eternas y el orgullo de ser nieta

Con Roma, en cambio, existió un puente directo durante los primeros meses de vida y el aislamiento por la pandemia. Dalma Maradona recordó que, en aquellos días, conectaban por videollamada y bastaba abrir la pantalla a la hora de la comida para encontrar a su papá del otro lado, listo para mirar a la nena. “Cuando en la pandemia hablaban por videollamada, por ejemplo, le abrías la cena y lo veías a mi papá así. Digo, ¿cuánto hace que estás acá? No sé, me dejó Roma. Una hora, el tipo se quedaba así por las dudas, que Roma abriera la cena para verla un rato”, contó, pintando la imagen de un abuelo paciente que aguardaba sin apuro un instante de su nieta.

Roma y Azul, las hijas de Dalma Maradona. La actriz prefiere no exponerlas en las redes sociales

A medida que Roma creció y empezó el colegio, la historia cobró otro matiz: en las jornadas en las que los chicos van sin uniforme, algunos compañeros aparecen con la camiseta azul que lleva el apellido Maradona en la espalda, y ella empieza a atar cabos sobre quién fue su abuelo. Ese cruce entre el aula, los amigos y la historia popular despierta en la nena una curiosidad creciente que Dalma acompaña con naturalidad.

Dalma Maradona: Una lección de fútbol en pleno cumpleaños

El momento más impactante ocurrió el año pasado, cuando Dalma fue a buscar a Roma a un cumpleaños infantil en una canchita de fútbol. Al llegar, se encontró con una escena digna de un guion: la nena parada al frente y todos sus amiguitos sentados alrededor, escuchándola con atención. “Estaba tipo Messi, estaba Di María, estaba mi papá y la veo a ella adelante y todos los compañeritos sentados dice, bueno, él es mi abuelo”, recordó, todavía impactada por la naturalidad de su hija. Para ella, ver a la nena tomar la palabra y explicar la historia de Diego con esa soltura resultó inolvidable: “¿De dónde lo sacó? Como que hizo todo, y él jugó en Argentina...”. La escena, entre risas y orgullo, muestra cómo Roma asume su lugar sin poses y logra captar la atención de todo el grupo como si diera una clase magistral en medio del festejo.

La icónica foto de Dalma Maradona y Diego

Así, entre charlas al aire en Amanece que no es poco por Olga, risas cómplices y la vida junto a Andrés Caldarelli, Dalma Maradona construye un puente luminoso para que Roma y Azul conozcan a su abuelo desde el afecto real. El legado vive en un paso parecido, en una camiseta en el patio del colegio o en la voz de una nena que, sin pedir permiso, reúne a sus amigos para contar quién fue ese abuelo que todos admiran.