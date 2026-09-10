Jalea: diseño artesanal y piezas con identidad para transformar los espacios

CONTENT CARAS DECO

Las ganas de crear algo diferente y propio fueron el punto de partida de Jalea, una marca vinculada al universo de la decoración que nació a partir del interés por transformar materiales con las propias manos. Desde sus comienzos, la propuesta busca demostrar que lo artesanal también puede ser diseño y convertirse en una pieza capaz de aportar identidad a un espacio.

El valor de crear cada pieza

Jalea busca construir una identidad premium, donde la sensibilidad y la dedicación formen parte de cada producto. Detrás de sus piezas existe un proceso que comienza con la creación de la estructura y continúa con el encordado, instancia en la que se combinan materiales, texturas y diseños que pueden adaptarse a diferentes estilos.

El diferencial está justamente en ese trabajo. La intención es que cada objeto conserve el valor especial de aquello que fue realizado con dedicación y no producido en serie, y que pueda transmitir calidez, diseño y una historia dentro de los espacios que habita.

La marca comenzó con la creación de lámparas artesanales y, con el paso del tiempo, incorporó otros productos vinculados con la decoración. Ese recorrido permitió perfeccionar la técnica y prestar cada vez mayor atención a los detalles y a la estética de las piezas.

Una marca que continúa evolucionando

Jalea entiende su crecimiento como un proceso que todavía está en movimiento. Seguir aprendiendo, creando y encontrando nuevas formas de trasladar su esencia a cada producto forma parte de los objetivos que impulsan su desarrollo.

A futuro, la intención es convertirse en una marca reconocida por sus piezas artesanales, su diseño y calidad, y lograr que sus productos estén presentes tanto en hogares como en proyectos de interiorismo y espacios comerciales.

El desafío es crecer con propósito, manteniendo las raíces y la identidad que dieron origen al proyecto, junto con una premisa que atraviesa toda la propuesta: el valor de crear con las propias manos.

Datos de contacto

Celular: 3884169741 / 3888200212

Instagram: @jalea.decodesign

Facebook: Jalea Decodesign