Marcela Noman: “Donde otros solo veían una casa, yo veía posibilidades”

CONTENT CARAS DECO

Marcela, ¿cómo nació tu pasión por el diseño de interiores y cómo fueron tus inicios en la profesión?

Desde chica tuve una curiosidad especial por las casas. Siempre sentí que el hogar era mucho más que un espacio físico: es el escenario donde suceden las cosas importantes, el lugar donde uno se siente protegido y al que siempre quiere volver.

A los 34 años, tomé la decisión de estudiar Diseño de Interiores, lo cual fue un gran desafío para combinar el estudio, la familia y la vida personal. Mi primer proyecto fue la casa de fin de semana de una amiga; en ese momento todavía no sabía usar AutoCAD y dibujé absolutamente todo en papel cuadriculado. Esa experiencia tan artesanal me confirmó que quería dedicarme a esto el resto de mi vida.

¿Qué servicios ofrecés actualmente y cómo es el proceso de trabajo con los clientes?

Actualmente desarrollo proyectos de remodelación para viviendas, ambientes específicos y locales comerciales, acompañando al cliente de manera integral durante todo el proceso.

El trabajo comienza con el relevamiento y el análisis profundo de las necesidades, para luego avanzar en el diseño, la distribución y optimización de los espacios, la confección de planos, visualizaciones, selección de materiales e iluminación, presupuestos y, finalmente, la dirección y el seguimiento minucioso de la obra.

¿Cuál considerás que es tu principal diferencial en un mercado con tanta oferta?

Mi principal diferencial es la capacidad de escuchar y vivenciar el espacio desde la mirada única de cada cliente. No hay dos personas, familias o emprendimientos iguales. Por eso, busco comprender a fondo cómo viven, qué necesitan, qué quieren transmitir y, fundamentalmente, qué quieren sentir en ese lugar. Mi intención es que el diseño no sea solamente una propuesta estética, sino una herramienta para planificar, anticipar decisiones y hacer que cada proyecto sea viable, funcional y posible de ejecutar. Uno de mis principales objetivos es brindarle claridad y tranquilidad al cliente para que pueda tomar decisiones con más información y cuente con una visión clara de todo el proceso antes de comenzar la obra.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo con tu marca?

A futuro, me proyecto consolidando y ampliando el estudio para transformarlo en un espacio de soluciones integrales. Una de mis grandes expectativas es continuar expandiendo el alcance de nuestra propuesta, proyectándolo también hacia nuevas oportunidades y mercados internacionales, llevando nuestra forma de entender y desarrollar el diseño más allá de las fronteras.

Si pudieras volver al inicio, ¿hay algo que harías de manera diferente?

Si comenzara de nuevo, mostraría mi trabajo mucho antes y confiaría en mí misma desde el primer momento. Hoy entiendo perfectamente que cuando el diseño nace desde un lugar genuino, desde el sentir y desde la manera real en que habitamos, se convierte en una expresión auténtica de quiénes somos.

Marcela Noman | MN Design

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