Lumière by Alquimia: fragancias y decoración para crear ambientes con identidad

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Lumière by Alquimia nació del interés de María del Rosario Mauriño, por las fragancias y del deseo de crear ambientes que transmitan bienestar y calidez. Su historia se remonta a 2001, cuando, en plena crisis económica, Rosi y su amiga Mariana comenzaron a transformar retazos de mármol en objetos de decoración y regalería.

Los materiales provenían de la marmolería de Mariana, donde se fabricaban bachas. Así surgió Alquimia, un emprendimiento impulsado por la creatividad y las ganas de desarrollar una propuesta propia en un contexto difícil.

Después de la pandemia, Rosi retomó el proyecto e incorporó textiles, almohadones y propuestas de ambientación. Su interés por los aromas y la capacidad de transformar los espacios dio origen a Lumière, una nueva etapa con una fragancia y una identidad propias.

Decoración, aromas y bienestar en el hogar

La identidad de Alquimia se construye alrededor de una idea: el bienestar también está relacionado con la manera en que cada persona elige ambientar su hogar. Los objetos decorativos, los textiles y las fragancias forman parte de esas elecciones que reflejan gustos, sensaciones y estilos de vida.

Con Lumière, la propuesta busca profundizar en el universo sensorial y lograr que los aromas acompañen los ambientes que cada persona crea a su manera.

A lo largo de su trayectoria, Alquimia llegó a locales de decoración y creció a través de las recomendaciones de sus clientes. Sus productos también estuvieron presentes en el espacio para emprendedores de Falabella.

Con el tiempo, Rosi exploró nuevas propuestas, desde la elaboración de individuales tejidos a crochet hasta la decoración de eventos, donde buscó que cada ambientación acompañara las emociones de las celebraciones.

Una nueva etapa enfocada en las fragancias

Actualmente, Lumière se encuentra en la etapa final de desarrollo y preparación de su primera fragancia, un lanzamiento que representa una nueva oportunidad de crecimiento para el proyecto.

El objetivo es llegar a más hogares y continuar desarrollando propuestas vinculadas con los aromas y la ambientación, manteniendo la conexión entre decoración, sensaciones y bienestar.

De esta manera, Lumière by Alquimia inicia una nueva etapa, recuperando la esencia creativa que dio origen al emprendimiento y explorando nuevas formas de acompañar los momentos cotidianos a través de las fragancias.

Instagram: @alquimia.decohome