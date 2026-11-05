Tejer redes, sanar y emprender: el arte como un nuevo comienzo

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Hay una creencia colectiva de que las etapas de la vida tienen fecha de vencimiento, pero mi propia experiencia me ha enseñado exactamente lo contrario. Con casi 60 años y más de tres décadas dedicadas a la pintura decorativa y a la restauración, descubrí que la madurez no es el final, sino el punto de partida más sólido para reinventarse y transformar la pasión en un medio de vida.

A lo largo de los años, en espacios como el histórico "Taller del Sol" y hoy desde mi querida Mendoza, comprobé que un taller de arte trasciende la técnica. No se trata solo de crear frente a la producción masiva, sino de tejer comunidad. Cada taller se convierte en un refugio y en una red de apoyo donde las mujeres nos acompañamos, recuperamos nuestra autonomía económica y valoramos nuestro tiempo.

Las artesanías y los oficios cumplen además un rol fundamental: contribuyen a la economía regional de cada pueblo, evitan que se pierdan saberes ancestrales y encienden nuevas ideas que se transmiten de generación en generación. El trabajo manual —lijar, pintar, restaurar— actúa como un bálsamo que sana el alma y ordena la mente frente al estrés cotidiano.

Emprender en la madurez demuestra que nunca es tarde para empezar. La experiencia otorga la seguridad y la sensibilidad para potenciar nuestros talentos. Si sentís el deseo de regalarte un espacio propio y aportar valor a tu comunidad, te invito a dar el paso. ¡Siempre es tiempo de crear un nuevo destino!





Sandra Martelossi

IG: @sandra.martelossi / @ladomanda.mza

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