Tejer redes, sanar y emprender: el arte como un nuevo comienzo

Hay una creencia colectiva de que las etapas de la vida tienen fecha de vencimiento, pero mi propia experiencia me ha enseñado exactamente lo contrario. Con casi 60 años y más de tres décadas dedicadas a la pintura decorativa y a la restauración, descubrí que la madurez no es el final, sino el punto de partida más sólido para reinventarse y transformar la pasión en un medio de vida.
A lo largo de los años, en espacios como el histórico "Taller del Sol" y hoy desde mi querida Mendoza, comprobé que un taller de arte trasciende la técnica. No se trata solo de crear frente a la producción masiva, sino de tejer comunidad. Cada taller se convierte en un refugio y en una red de apoyo donde las mujeres nos acompañamos, recuperamos nuestra autonomía económica y valoramos nuestro tiempo.
Las artesanías y los oficios cumplen además un rol fundamental: contribuyen a la economía regional de cada pueblo, evitan que se pierdan saberes ancestrales y encienden nuevas ideas que se transmiten de generación en generación. El trabajo manual —lijar, pintar, restaurar— actúa como un bálsamo que sana el alma y ordena la mente frente al estrés cotidiano.
Emprender en la madurez demuestra que nunca es tarde para empezar. La experiencia otorga la seguridad y la sensibilidad para potenciar nuestros talentos. Si sentís el deseo de regalarte un espacio propio y aportar valor a tu comunidad, te invito a dar el paso. ¡Siempre es tiempo de crear un nuevo destino!
Sandra Martelossi
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