Sweet Memories: creatividad y decoración para transformar celebraciones en recuerdos únicos

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Sweet Memories nació en 2018 a partir del deseo de su fundadora, Jessica, de emprender y contribuir a la economía familiar. Con sus dos hijos pequeños, Ian y Franco, y junto a su esposo, Alejandro, comenzó alquilando mobiliario para eventos, una propuesta que en aquel momento empezaba a ganar espacio dentro del sector.

Cada nueva adquisición representaba un esfuerzo y una apuesta al crecimiento. En ese recorrido descubrió el arte de la decoración con globos, una actividad que comenzó a explorar mediante prácticas y nuevas creaciones durante las madrugadas. Lo que inicialmente surgió como una necesidad económica se transformó en una pasión y en el motor de su emprendimiento.

El nombre Sweet Memories, que significa dulces recuerdos, refleja el propósito de que cada creación forme parte de momentos especiales en la historia de las familias.

Decoraciones personalizadas y detalles que marcan la diferencia

Su identidad se construye sobre la creatividad, la dedicación y la atención a cada detalle. Su propuesta busca que cada ambientación tenga una personalidad propia y refleje los deseos de quienes confían en la marca.

Con el paso del tiempo, el emprendimiento amplió sus servicios y sumó nuevas posibilidades de diseño. Además de la globología, incorporó la creación de carteles de neón, una alternativa para personalizar espacios y aportar detalles distintivos a cada celebración.

Uno de estos carteles llegó a formar parte de una obra de teatro dirigida por Carolina Papaleo, una experiencia destacada dentro del recorrido de la marca.

De las celebraciones familiares a eventos especiales

A lo largo de su trayectoria, participó en diferentes celebraciones y producciones. Entre sus trabajos se encuentra la decoración con globos para el nieto del “Chino” Tapia, que incluyó centros de mesa y la ambientación del espacio principal.

También realizó trabajos de globología para el avant-première del videoclip de Fabiana Medrano, con Hernán Drago, y participó en la ambientación de sectores centrales de Expográfica, en La Rural.

Estas experiencias reflejan la evolución del emprendimiento, que comenzó con el alquiler de mobiliario y fue incorporando nuevas técnicas y propuestas para distintos tipos de eventos.

Nuevos proyectos y una pasión que continúa creciendo

De cara al futuro, busca llegar a más personas, asumir nuevos desafíos y participar en proyectos de mayor alcance, sin perder la esencia que impulsó sus comienzos.

Su objetivo es consolidarse como una marca reconocida por la creatividad, la dedicación y el compromiso con cada detalle, manteniendo una propuesta que va más allá de la decoración: crear escenarios que acompañen celebraciones y permanezcan en fotografías y recuerdos familiares.

Con esa misma pasión que dio origen al proyecto, Sweet Memories continúa apostando al crecimiento y a nuevas oportunidades para transformar ideas en momentos especiales.

Contacto:

Instagram: @sweet.memories.94

Celular: 11 6249-9524