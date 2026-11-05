Casa Atilia: arquitectura, interiorismo y diseño para transformar espacios

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Casa Atilia nació de la búsqueda personal de la arquitecta Guillermina Pontarelli, quien buscaba crear un espacio diferente para acercar la arquitectura y el diseño a la vida cotidiana. Su propuesta fue reunir arte, mobiliario y objetos decorativos en ambientes que recrearan sectores reales de una vivienda, permitiendo a los visitantes encontrar inspiración y soluciones para sus propios hogares.

Con más de una década de experiencia en el rubro, Guillermina decidió abrir hace tres años un local en Esperanza, Santa Fe, a 40 kilómetros de la capital provincial. Desde sus comienzos, el proyecto combinó un showroom comercial con un estudio de arquitectura, una característica que hoy constituye uno de sus principales diferenciales.

Un espacio donde la arquitectura y el diseño se encuentran

La identidad de Casa Atilia se construye a partir de una propuesta que busca trascender la experiencia de compra tradicional. A través de servicios de arquitectura e interiorismo, mobiliario y objetos seleccionados, ofrece alternativas para transformar viviendas y espacios de trabajo. Al mismo tiempo, se presenta como un lugar ideal para quienes buscan regalar o regalarse objetos con identidad, piezas cuidadosamente elegidas que aportan personalidad y estilo a cada espacio.

Uno de sus elementos distintivos es la vidriera, que se renueva cada dos meses para presentar una nueva historia. Cada intervención parte de imaginar un perfil de cliente, sus gustos y su estilo de vida, para luego crear una ambientación donde conviven textiles, luminarias, arte, muebles y objetos decorativos.

Estas composiciones permiten mostrar cómo diferentes elementos pueden integrarse para generar sensaciones y transformar los espacios cotidianos.

Proyectos personalizados y una visión de crecimiento

Con la incorporación de Emilia Tkaczyk al equipo, Casa Atilia fortaleció la conexión entre el estudio de arquitectura y el espacio comercial. Mientras el primero desarrolla proyectos residenciales y comerciales con especial atención a los detalles y las terminaciones, el showroom traslada esa misma visión estética a una selección de objetos y piezas de diseño pensados para ambientar con calidez y estilo.

De cara al futuro, la marca busca consolidarse como un referente regional en arquitectura, interiorismo y diseño, mediante proyectos cada vez más ambiciosos y la exploración de nuevas tendencias, formas y materiales.

Entre sus próximos objetivos también se encuentra desarrollar una línea propia de objetos de diseño, que permita llevar la identidad de Casa Atilia a nuevos hogares.

Datos de contacto:

Instagram: @casaatilia

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: Av. Córdoba 1841, Esperanza, Santa Fe.

Teléfono: 3496-465059