Micaela Battan: arquitectura e interiorismo con identidad, sensibilidad y diseño

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Micaela Battan es una arquitecta de San Francisco, Córdoba, que desarrolla su actividad profesional de manera independiente, con una propuesta centrada en la identidad de los espacios y las sensaciones que despiertan en quienes los habitan. Su trabajo combina arquitectura e interiorismo, con especial atención a los materiales, las texturas, los colores y aquellos detalles que aportan carácter y personalidad a cada proyecto.

Su recorrido comenzó en un estudio de arquitectura e interiorismo, donde adquirió experiencia en distintas escalas del diseño. Posteriormente, trabajó en una empresa constructora, una etapa que le permitió profundizar en los aspectos técnicos, los procesos y la materialización de las ideas.

Estas experiencias fueron fundamentales para construir su propia mirada profesional. Con el tiempo, decidió emprender su camino de manera independiente, desarrollando proyectos propios y consolidando una identidad vinculada con su manera de entender y sentir la arquitectura.

Espacios con personalidad e identidad propia

Para Micaela, la arquitectura va más allá de resolver necesidades funcionales o alcanzar un resultado estético. Su interés está puesto en lo que cada espacio puede transmitir, las sensaciones que despierta y cómo influye en la vida cotidiana de las personas.

Su propuesta busca crear ambientes auténticos, con esencia, significado e historia, sin limitarse a tendencias pasajeras. En cada proyecto prioriza la sensibilidad, la creatividad, la escucha y el compromiso, entendiendo que conocer las necesidades, los deseos y las distintas formas de habitar de cada cliente es fundamental para desarrollar una propuesta con identidad propia.

Desde esta perspectiva, el diseño de interiores y la arquitectura se convierten en herramientas para generar experiencias y sensaciones, donde los materiales, los colores, las texturas y los detalles contribuyen a construir espacios con carácter y personalidad.

El valor del diseño y los nuevos desafíos profesionales

Uno de los principales desafíos que identifica dentro de su profesión es lograr que se comprenda el verdadero valor del diseño, más allá de su dimensión estética. Considera que la arquitectura tiene un impacto directo en la manera en que las personas viven, sienten, trabajan y se relacionan con su entorno.

Al mismo tiempo, reconoce las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, herramientas y formas de comunicación para explorar diferentes posibilidades creativas y nuevas maneras de proyectar.

Actualmente, se encuentra enfocada en consolidar su actividad independiente y continuar desarrollando proyectos de arquitectura e interiorismo que integren diseño, identidad, emociones y bienestar.

Entre sus objetivos se destacan la exploración de nuevos materiales, herramientas y formas de expresión, así como la construcción de una identidad profesional reconocible por la sensibilidad, la creatividad y la intención detrás de cada propuesta.

Su propósito es seguir evolucionando, explorando y asumiendo nuevos desafíos, manteniendo la curiosidad y la creatividad como parte esencial de su manera de entender y vivir la arquitectura.

Contacto: 3564 698897

Ubicación: San Francisco, Córdoba, Argentina.